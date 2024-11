Bando Pubblico, servono urgentemente queste figure: la domanda scade a mezzanotte | I requisiti sono davvero minimi

Nuovo Bando Pubblico per l’assunzione urgente di queste figure: la domanda scade a breve ed i requisiti sono accessibili a tutti.

Le occasioni per accaparrarsi un posto di lavoro, in questa seconda parte del 2024, non mancano assolutamente. Ci sono diversi bandi aperti e tante procedure di selezione in atto. Il sogno di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato che possa garantire stabilità e solidità economica, può diventare realtà per tantissimi cittadini italiani.

Sia per chi è alla ricerca di prima occupazione, sia per quanti hanno perso, per ragioni differenti, il proprio lavoro, ma anche per tutti coloro che hanno voglia di rimettersi in gioco stravolgendo totalmente le proprie mansioni. Pensiamo, ad esempio, alla ricerca di nuove figure professionali da parte di Poste Italiane.

L’azienda è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, sia come portalettere che come addetti allo sportello. Per nn parlare, poi, di Italo Treno e dei vari Bandi di Concorso in scadenza o ancora in essere. Proprio tra questi ultimi, ce n’é uno davvero molto interessante che riguarda la ricerca urgente di nuove figure.

Il bando è aperto, ma ancora per pochissimo tempo. Le domande di ammissione al Concorso vanno inviate entro la mezzanotte. Tuttavia, dovete sapere che i requisiti per accedervi sono minimi. Insomma, è molto facile parteciparvi. Scopriamo di quali figure professionali si parla e come inviare la domanda di partecipazione.

Bando Pubblico per l’assunzione urgente di nuovi dipendenti

L’occasione, anche questa volta, è davvero ghiotta per tutti. Il Bando di Concorso prevede l’assunzione urgente di nuove figure professionali mancanti nell’organico dell’Ente in questione. I requisiti per accedervi sono davvero basici e siamo giunti agli sgoccioli del termine imposto per la sua scadenza.

Il Concorso in questione permetterà di lavorare in un contesto prestigioso che è quello del Conservatorio di Vicenza, luogo in cui ricevano la giusta formazione i musicisti del domani. Scopriamo, allora, insieme, quali sono le figure professionali ricercate, i requisiti specifici e le prove da sostenere.

Bando di Concorso urgente per Operatori al Conservatorio

Per accedere alla selezione pubblica è necessario detenere i seguenti requisiti: non essere stati destituiti da un impiego per utilizzo di documenti falsi o irregolari, assenza di condanne e procedimenti penali, idoneità psico-fisica all’impiego e, per i soggetti di sesso maschile, essere in regola con gli obblighi di leva. Per quanto riguarda i titoli di studio, si richiede, al minimo, di aver conseguito il Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale. Verranno valutati anche i titoli. In particolar modo, chi ha ricoperto un incarico simile in istituzioni AFAM avrà 0,5 punti in più per ogni mese di lavoro, 0,75 punti per chi ha ricoperto un ruolo superiore.

Chi ha lavorato nelle PA ne avrà 0,25 per ogni mese di lavoro con incarico simile e 0,50 punti in più al mese per incarico in posizione superiore. Le certificazioni linguistiche ed informatica danno diritto a un punteggio superiore così come il diploma quinquennale e le Lauree Triennale e Specialistica. Sono previste due prove, una teorico-pratica ed una orale, precedute, in caso di necessità da una prova preselettiva. Il tutto avverrà nel giro di una sola settimana. Superate le prove, si entrerà a far parte di una graduatoria di merito dalla quale il Conservatorio potrà attingere in caso di necessità e per un periodo non superiore ad un anno accademico. le domande scadono il prossimo 6 dicembre.