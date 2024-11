Esselunga fuori di testa: l’elettrodomestico che di solito costa 300 euro te lo porti a casa a 189 | Negozi già presi d’assalto

Esselunga ha messo in offerta un elettrodomestico davvero imperdibile a soli 189 euro e già gli utenti stanno assaltando i negozi.

Esselunga è una delle catene di supermercati più longeve del nostro paese. Pensate che è stata fondata nel 1957 e, nonostante periodi bui, è sempre riuscita a rimettersi in carreggiata e presentarsi alla clientela con il suo vestito migliore. Ogni mese, così come accade per le altre grandi catene di distribuzione, mette su degli eventi promozionali.

Anche adesso, per esempio, c’é un volantino di tutto rispetto che vede in promozione diversi prodotti anche di marchi propri, così come accade con Lidl, ad esempio. Occhio, però, perché non ci sono solo prodotti alimentari in offerta o prodotto per l’igiene e la cura della persona. Dovete sapere, infatti, che questa grande catena italiana propone qualcosa di esagerato.

Ebbene sì, avete capito benissimo, stiamo parlando di dispositivi tecnologici ed elettrodomestici in promozioni a dei prezzi veramente assurdi, mai visti primi. Potremmo finanche dire che ci troviamo di fronte ad una vera e propria svendita che sta facendo letteralmente impazzire tantissimi cittadini.

Questi ultimi, infatti, al mattino sono già appostati dinanzi ai circa 200 punti vendita dislocati su parte del territorio italiano, pronti a fare a gara per accaparrarsi i prodotti in promozione. Tra questi, ce n’é uno che ha fatto innamorare tutti, ma bisogna fare presto prima che le scorte finiscano dato il grande afflusso di acquirenti.

Da Esselunga ci sono i Black Days

L’azienda italiana ha voluto anch’essa rendere omaggio alla tradizione del Black Friday, lanciando un volantino promozionale a tema. Al suo interno è possibile trovare smartphone, smart tv, numerosissimi gadget tech e giocattoli per bambini. Si tratta di prodotti venduti con uno sconto fortissimo, quasi al prezzo di fabbrica.

Nn mancano, poi, neanche gli elettrodomestici, grandi o piccoli che essi siano. Tra questi ne spicca uno che potremmo definire il re indiscusso del volantino. Pensate che di solito ha un costo di circa 300 euro ed invece adesso è proposto in vendita a quasi la metà del prezzo. Scopriamo insieme di quale elettrodomestico si tratta.

Roomba, il Robot Combo Essential sta facendo impazzire tutti

Il Roomba Robot Combo Essential è un’aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 che, grazie al suo sistema operativo iRobot, attraverso un solo pulsante si mette in moto e lavoro al posto vostro. Pensate che riesce a raggiungere qualsiasi angolo della casa, anche quelli più difficili. Quando passa aspira polvere, acari e lo sporco sul pavimento e, contemporaneamente, procedere al suo lavaggio.

Grazie alla spazzola in gomma, alle sue setole a V e quelle laterali ed al panno, riesce a tenere tutta la casa in ordine e, soprattutto, pulita e brillante. Inoltre, può essere associato ad Alexa o all’Assistente vocale di Google così come a Siri. In pratica, basta un solo comando vocale per farlo partire. Da Esselunga, questo portento è venduto a soli 189 euro e solo fin al 30 novembre.