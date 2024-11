Cerchiamo personale con il diploma: pioggia di assunzioni da Italo Treno | I requisiti richiesti sono davvero banali

Si cerca personale con il solo diploma. A implementare il suo personale è una delle aziende più importanti del territorio italiano: Italo treni.

Una delle aziende colossi dell’economia italiana, per quello che riguarda il trasporto pubblico, è sicuramente Italo. Il trasporto su rotaie non è mai stato così efficiente e così veloce, come da quando c’è Italo sulle rotaie del nostro paese.

Sono centinaia gli italiani che ogni giorno si affidano al trasporto dei treni italiani per spostarsi sia per lavoro che per motivi personali. Ma ne sono altrettanti quelli che sono alla ricerca di un’occupazione e che non dovrebbero farsi sfuggire la possibilità di sfruttare l’occasione messa a disposizione di Italo.

L’ennesima grande aziende che sta procedendo alla selezione di personale, con la possibilità di entrare all’interno della sua squadra in maniera molto veloce.

I contratti proposti sono molto allettanti e le candidature sono già state numerose, in attesa di ricevere la comunicazione che vedrà il nuovo impiego all’interno dell’azienda di trasporti su rotaia.

Italo Treno sta procedendo a numerose assunzioni

Italo Treno è l’azienda di trasporto ferroviario privato che è sulle rotaie italiane già dal 2012 e adesso sta cercando personale per riuscire a coprire i vuoti creati dai pensionamenti e dal bisogno di avere un numero maggiore di dipendenti per ricoprire le posizioni che sono a loro disposizione. I contratti verranno firmati tutti a tempo indeterminato e molte sono le posizioni per cui si cerca personale competente da assumere.

In alcuni casi viene richiesta una preparazione specifica ed esperienza regressa nel settore, in altri casi invece, è possibile entrare nella squadra di Italo Treno anche se si è in possesso del solo diploma, ovvero se si è alla primissima esperienza lavorativa. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono candidarsi per fare del lavoro sul rotaie, la loro occupazioni.

Le posizioni e le candidature per entrare nel team Italo

Numerose quindi, le posizioni aperte, per entrare a far parte del team Italo. Tra le possibilità di lavoro attualmente aperte ci sono quelle per hostess e steward oltre che macchinisti e operatori di impianto. Nel particolare, 20 sono le hostess e gli steward che verranno inseriti all’interno dell’azienda Italo, nelle sedi di Milano, Roma e Napoli, si richiede il possesso del diploma e esperienza diretta nel settore di contatto con il pubblico. Si cerca invece, personale con esperienza per il lavoro da macchinisti nelle sedi di Milano, Bologna e Roma. Per Milano, Roma e Venezia si va invece alla ricerca di operatori di impianto. In questo caso non occorre nessuna esperienza pregressa, ma diploma tecnico per la Manutenzione e assistenza tecnica o Elettronica ed elettrotecnica.

Le candidature possono essere inviare, accedendo al sito Lavora con Noi di Italo Treno e quindi scegliendo la posizione e il luogo di lavoro. Sul sito le posizioni aperte aggiornate.