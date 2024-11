Addio tasse: per questi cittadini è davvero l’ora di tirare un sospiro di sollievo | Questa legge non le fa pagare loro

Mai più tasse per questi cittadini che posso festeggiare: esiste una Legge dello Stato italiano che li esenta totalmente.

Le tasse sono uno degli argomenti maggiormente scottanti nel nostro paese. La stragrande maggioranza dei cittadini si lamentano del numero sempre crescente di nuove imposizioni fiscali. Il nostro Paese è uno, tra quelli europei, in cui la pressione fiscale si fa sentire maggiormente. Anzi, potremmo dire che sia quello con più tasse in assoluto.

Purtroppo, però, molti italiani non riescono a far fronte a queste spese esorbitanti e finiscono con l’indebitarsi totalmente. Di imposte ce ne sono diverse e tutte sono più o meno odiate. Tra quelle che più si fa fatica a comprendere troviamo le tasse sul possesso dell’automobile e quella che riguarda i televisori.

Il Bollo Auto ed il Canone Rai sono le imposizioni che più non vanno giù agli italiani. Per molti, infatti, non è possibile dover pagare perché si è in possesso di tali beni. Per non parlare, poi, della tassa sulla casa. per fortuna, in questo caso, la prima abitazione è esente da questo pagamento. In alcuni di questi casi, però, scatta l’esenzione.

Pensiamo proprio al Canone Rai che non viene pagato dai cittadini che hanno superato il 75° anno di età o da chi dichiara di non possedere alcun apparecchio televisivo in casa. Tuttavia, dovete sapere che la Legge permette ad alcuni cittadini di non pagare più alcuna tassa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Scopriamo insieme chi può festeggiare.

Mai più tasse: è la Legge che lo permette

Non dover pagare più alcuna tassa è il sogno di qualsiasi cittadino italiano che si sente vessato dallo Stato. Proprio quest’ultimo permette a tantissimi italiani di essere esentati dal farlo. Sono molti, infatti, che stanno gioendo perchè potranno tenere per se stessi e per le loro famiglie quanto guadagnano e rimpinguare i risparmi sui proprio conti corrente.

Esiste una Legge che, senza apporre alcun limite ISEE e senza alcun limite di reddito, tutela una buona fetta di cittadini che si ritrovano di fronte ad agevolazioni ed esenzioni che piovono dal cielo. Tutto parte nel 1992 quando questa fu promulgata nel mese di febbraio. Da quel momento in poi, questi italiani rientrano tra quelli maggiormente “fortunati”.

Esoneri, agevolazioni ed esenzioni per le persone diversamente abili con la Legge 104

La Legge 104 è nata per garantire assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili e di coloro che devono occuparsi di loro. In questo senso, vanno anche tutte le esenzioni e le agevolazioni presenti. Partiamo, innanzitutto, dal diritto allo studio. In particolar modo, gli studenti universitari con invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 60%, sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Ovviamente, ciò avviene a prescindere dal reddito prodotto dal loro nucleo familiare. Il tanto odiato Bollo Auto sulle auto adattate per questi cittadini non deve essere pagato.

Questa esenzione può essere sfruttata anche dal familiare che lo ha in carico all’interno del proprio nucleo familiare. Inoltre, le persone disabili hanno la possibilità, all’atto della Dichiarazione dei Redditi annuale, di ottenere maggiori sgravi IRPEF. Infine, possono godere anche dell’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Attenzione, però, perchè, in questo caso, se l’utente vive all’interno della propria abitazione, dovrà pagarlo. Si è esentati solo nel caso in cui l’utente in questione viva in una casa di riposo o in una residenza sanitaria assistenziale.