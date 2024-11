Questi lavori spariranno per sempre: comincia a cercare un piano b | Purtroppo non c’è più speranza

Ben presto dovremo dire addio ad alcuni lavori. Se ne svolgi uno dovresti trovare subito un’alternativa se non vuoi rimanere a casa.

Il mercato del lavoro è cambiato molto velocemente e oggi non sono pochi coloro che si trovano in netta difficoltà a comprendere quale sia la strada da seguire. Innanzitutto le aziende sono alla ricerca di dipendenti che siano sempre più specializzati. Non basta avere una laurea, occorre essere realmente competenti nel ruolo che si andrà a coprire.

Ma a rendere la vita difficile ai dipendenti è lo sviluppo tecnologico che a tratti sembra essere in grado di remare contro i lavoratori.

La tecnologia che dovrebbe essere in grado di aiutarci nello svolgimento delle nostre attività quotidiane, in alcuni settori sta creando non poche problematiche. Non è certo la prima volta che si parla di come le macchine potrebbero ben presto prendere il posto dell’uomo, ma adesso questa possibilità sembra aver preso realmente largo.

Ci sono dei lavori in via d’estinzione, ecco di quali si tratta.

L’analisi settoriale non sembra offrire via di scampo

La vera minaccia di alcuni settori sembra essere l’Intelligenza Artificiale. Se ne è parlato veramente tantissimo e se ne continua a discutere in maniera molto accesa. Dal primo momento in cui essa è piombata nella quotidianità di ognuno degli italiani, ognuno si è posto il problema se potesse essere un problema. L’AI ha così tante funzionalità da poter fare veramente qualsiasi cosa ad oggi viene installata su smartphone, computer, automobili e molto altro ancora. Ma può anche far crollare il numero di lavori a disposizione dei cittadini. Le notizie che arrivano da alcuni fronti, non sembra essere incoraggianti. La Bluefocus Intelligent Communications Group Co., ha annuciato che nel suo lavoro di pubbliche relazioni sostituirà un gruppo di dipendenti con dei chatbot.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg che si allarga molto di più di quello che si possa pensare.

L’analisi dei settori ci dice quali lavori saranno maggiormente a rischio

Secondo Fmi, il Fondo monetario internazionale indica come, nei prossimi anni il 40% dei posti di lavoro non saranno più disponibili, propio per via dello sviluppo notevole dell’Intelligenza artificiale. Se da una parte ci sono i lavori che si presentano come estremamente complementari con l’Intelligenza Artificiale, ce ne sono altri in cui la cooperazione tra l’azione umana e quella AI, non sembra possibile.

In particolare non presentano elevata complementarità lavori come gli operatori di telemarketing, i venditori, lavapiatti e artisti. Proprio questi nei prossimi anni, sono condannati ad estinguessi in maniera inesorabile.