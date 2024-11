Legge 104, con questa domandina ti arrivano 3600€ senza soglia di ISEE | Supporto garantito dallo Stato

Esiste la possibilità di ottenere contributi economici in presenza di gravi disabilità, anche se non si presenta l’ISEE. Scopriamo come fare.

E’ una conoscenza acquisita orami da tutti che per ottenere gli svariati bonus e le numerose agevolazioni economiche che lo stato mette a disposizione dei propri cittadini sia necessario possedere un ISEE con valori bassi.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un parametro calcolato sulla base di alcune variabili, che contraddistinguono le spese, il patrimonio, i redditi e la composizione del nucleo familiare di chi lo presenta. L’idea di base è che più il valore ISEE è basso, più il nucleo familiare necessita di aiuti economici pubblici.

Sono numerosi i vantaggi che si possono ottenere grazie a valori ISEE al di sotto di determinate soglie: agevolazioni sull’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, contributi comunali per l’affitto di casa, talvolta anche qualche sconto sulle spese sanitarie e scolastiche.

Esistono però anche numerose agevolazioni statali che non dipendono dai valori dell’Indicatore, ma piuttosto da altri parametri. Ciò in parte lo si deve anche al fatto che l’ISEE è stato introdotto, nel nostro ordinamento, nel 1998, e certi sussidi in aiuto a famiglie in difficoltà sono stati definiti ben prima di allora.

Quali sono i bonus senza ISEE

A parte il noto Assegno Unico Universale, ovvero la misura che dispone l’erogazione di un importo minimo universale per ogni figlio a carico, il quale viene assegnato anche senza la presentazione dell’ISEE, tutte le altre agevolazioni statali che non dipendono da determinati valori dell’Indicatore riguardano i casi di disabilità grave.

La discriminante, in tutti questi casi, è il rispetto dei criteri stabiliti da una legge del 1992, la famosa 104: la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Vediamo quindi in dettaglio che cosa tale legge consente di avere a chi ha determinati requisiti.

Fino a 3.600 € grazie alla Legge 104

Se si ha la sfortuna di avere una persona disabile nel proprio nucleo familiare, tante sono le agevolazioni economiche che lo stato di fornisce: detrazioni fiscali speciali per l’acquisto di autoveicoli; un bonus sostitutivo dell’accompagnamento per i grandi invalidi, pari ad 878 €; un indennizzo di 1.500 € per l’asilo nido, in caso di figli con gravi patologie croniche; speciali sconti sulla bolletta elettrica, per chi necessita di apparecchiature elettromedicali ad alto consumo energetico.

Segnaliamo infine che per coloro che hanno figli sotto i 3 anni con gravi problemi, tali da impedire loro anche di frequentare il nido, lo stato può riconoscere, anche senza ISEE, un assegno speciale per il supporto domiciliare, che può arrivare sino a 3.600 €, a seconda della patologia del bambino.