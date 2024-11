È questa la lattina di tonno in scatola migliore: ha superato brillantemente i test chimici e la trovi tra i banconi del supermercato | Non c’è competizione

Lo trovi al supermercato, è proprio lui il tonno in scatola migliore in maniera assoluta. Ecco di quale si tratta.

Se c’è un alimento particolarmente versatile, che difficilmente manca nella spesa di ognuno di noi, questo è sicuramente il tonno in scatola. Gustoso è anche piuttosto semplice da utilizzare, basta una scatola di tonno, per creare delle ricettine veramente da leccarsi i baffi.

Non passa settimana in cui i supermercati, soprattutto quelli di grandi dimensioni, non propongano, tra le offerte, proprio uno dei marchi di tonno presenti tra gli scaffali.

Il tuo braccio destro, lo si può mangiare nelle insalate, come condimento della pasta e molto altro ancora. Ma considerando l’elevato rischio che si cela dietro al cibo che non è di elevata qualità, sembra scontato dire che il tonno in scatola è buono solo se rispetta alcune specifiche indicazioni.

Considerando l’ampio mercato, è possibile consultare la classifica.

Il tonno in scatola nel tuo menù

Inserire ogni scatola all’interno di un menu settimanale, si rivela essere molto più semplice di quello che si possa immaginare. Questa facilità di utilizzo si deve alla sua capacità di adattarsi a qualsiasi ricetta. Curiosando sul web, oltre alla classica pasta al tonno, ci sono ricette veramente molto interessanti. C’è chiede sempre ci fate le polpette estremamente golose, che con parmigiano e formaggio invogliano anche i bambini a mangiarli. Quello che si fa nel momento in cui si entra nella corsia del mercato in cui è possibile acquistare il tonno, è solamente l’imbarazzo della scelta.

Occorre infine considerare che solo l’elevata qualità del prodotto che si sceglie, ne permette l’utilizzo per svariate volte alla settimana. Se così non fosse, considerato l’elevato quantitativo di metalli pesanti all’interno della sua carne, sarebbe indispensabile ridurne il consumo al minimo sindacale. Ma allora cerchiamo di comprendere quali sono i marchi migliori da non farsi sfuggire.

In cima alla classifica c’è proprio lui

La classifica di queste persone, i migliori turni in scatola che possiamo trovare al supermercato, ce la offre Altroconsumo. Quello che hanno fatto gli esperti è sottoporre ad assaggio alcune delle confezioni dei tonno più conosciute presenti in commercio. Tenta che i campioni di coni utilizzati, 19 le marche di donne scatole 11 quelle in vetro. Alla fine dello studio il risultato sembrava essere chiaro.

In cima alla classifica di quello che è il miglior tonno in assoluto, troviamo Rio Mare pescato a canna, test si è guadagnato ben 74 punti. Solo un punto al di sotto di lui troviamo Angelo Parodi trancio di tonno, che precede As do Mar trancio intero. A seguire tutti gli altri marchi tra cui spicca il Rio Mare filodolio e per il tonno in vetro, il Coop FiorFiore filetti di tonno Yellofin.