Albero di Natale, non bisogna farlo più l’8 dicembre: dopo decenni di tradizione cambia tutto

Dopo anni in cui, per tradizione, si faceva l’Albero di Natale l’8 dicembre, ora è cambiato totalmente tutto.

Sta per arrivare il periodo più atteso dell’anno. Parliamo, ovviamente, delle festività natalizie. Tutti, grandi e piccini, impazziscono dinanzi allo scintillio delle luci ed all’ascolto delle melodie tradizionali e di quelle più moderne. Le città in tutto il mondo si vestono a festa ed anche nel nostro paese accade lo stesso.

Pensiamo, ad esempio, a Torino, Arezzo, Salerno che, con i loro festival di luci, rendono uniche tutte le strade, le piazze ed i vicoli, anche quelli più piccoli. Non solo in strada, ma anche tutte le famiglie italiane addobbano le loro case per queste festività. Balconi, terrazzi, finestre, si tingono di rosso e brillano di luci colorate. Tutto in casa sa di Natale.

Ghirlande, renne, elfi e l’immancabile albero di Natale, il simbolo per eccellenza di questi giorni di festa invernali. La famiglia si riunisce intorno a quest’ultimo per addobbarlo con luci, palline, stelle, cuori e qualsiasi altro oggetto, seppur minuscolo, possa donare un tocco magico alla festa. La notte tra il 24 ed il 25 dicembre, poi, ai suoi piedi, appariranno i regali.

Questo momento di vita familiare pieno di gioia, fatto di piccoli gesti d’amore, per decenni ha avuto una data precisa. Parliamo dell’8 dicembre, giorno in cui si festeggia l’Immacolata Concezione. Oggi, invece, è cambiato completamente tutto. Nessuno più aspetta quella data; ci si anticipa ed anche di molto. In pratica, non bisogna farlo più in quel giorno.

Albero di Natale: tradizione stravolta

L’8 dicembre, ormai, è una data rispettata solo da alcuni cittadini, quelli più anziani che maggiormente tengono fede ad una tradizione decennale. Nelle case delle famiglie italiane ci si riuniva in quel giorno di festa per allestire il presepe ed addobbare l’albero di Natale in vista delle imminenti festività. Ora, invece, è cambiato tutto.

Ora, la maggior parte dei cittadini lo fa molto tempo prima. C’é, ad esempio, chi inizia ad addobbare la propria casa ed allestire l’albero di Natale già nei primi giorni del mese di novembre. Ad alcun, tutto questo può sembrare strano ed invece dovete sapere che nn c’é nulla che non vada. A dirlo è anche la scienza. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Fai l’albero di Natale prima dell’8 dicembre: avrai maggiori effetti benefici

Chi è contrario all’allestimento dell’Albero di Natale prima dell’8 dicembre, farebbe meglio a ricredersi. Gli effetti benefici su corpo e mente di tutti i componenti della famiglia sono enormi ed a dirlo è proprio la scienza. Nessuno avrebbe mai potuto crederci ed invece è proprio così. Innanzitutto, è una gioia per gli occhi avere le stanze addobbate con luci e ghirlande. Di effetti, però, ce ne sono ancora tantissimi altri e tutti ampiamente impensabili. Partiamo dai legami affettivi. Certo, potreste dire che anche realizzare l’albero l’8 dicembre li migliori e li saldi, ma farlo prima dona più tempo al processo di avvicinamento. Per non parlare della felicità che aumenta a dismisura e dell’umore che migliora a vista d’occhio.

Inoltre, poi, quando una casa è addobbata, fa sì che, agli occhi dei passanti, la famiglia che la abita sia percepita come maggiormente accogliente ed amichevole rispetto alle altre. Attenzione, però, perché il benessere derivante dall’albero di Natale non è solo quello psicologico. C’è anche il benessere fisico da non sottovalutare. Gli stessi ormoni che migliorano l’umore, come la serotonina, le endorfine e la dopamina, vanno ad agire anche sul sistema immunitario di tutti i componenti del nucleo familiare. Si può dire, così, addio a stress, ansie, dolori e influenze.