500 euro sul conto corrente: il nuovo aiuto dello Stato ti viene accreditato immediatamente | Ti spetta di diritto

Arriva un nuovo aiuto dallo Stato del valore di ben 500 euro: verrà accreditato direttamente sul conto corrente.

Lo Stato italiano non è stato mai lontano dalle esigenze delle famiglie, in particolar modo di quelle che mostravano maggiore fragilità economica. Possiamo dire che sia stato sempre vicino, grazie all’introduzione di diverse misure di sostegno al reddito, soprattutto durante la pandemia di Covid e in questi anni successivi.

Sono nati diversi Bonus, da quello relativo alle bollette delle forniture di energia elettrica e del gas che ha salvato molte famiglie dal baratro, a quelli relativi alle ristrutturazioni, all’efficientamento energetico e sismico ed all’acquisto di nuovi mobili ed elettrodomestici. Insomma, queste misure di sostegno hanno abbracciato tutte le sfere economiche.

Tuttavia, ultimamente si sta assistendo ad una vera e propria regressione. Pensiamo, ad esempio, al contributo relativo alle bollette che è sempre più esiguo o ai vari bonus relativi alle abitazioni che stanno vedendo calare inesorabilmente i livelli percentuali di compensazione. Insomma, non si tratta affatto di un bel momento per le famiglie italiane.

Se ne sta discutendo ampiamente in Parlamento, focalizzando l’attenzione su quella che sarà la prossima Legge di Bilancio. È questo il vero e proprio ago della bilancia che consentirà o meno alle famiglie italiane di continuare a respirare e non tirare troppo la cinghia. In un contesto come questo, pieno di incertezze, ecco che, però, arriva una buonissima notizia. Si tratta di un nuovo aiuto dello Stato.

La certezza è arrivata: lo Stato ti regala 500 euro

Abbiamo già avuto modo di accennare dello stato di incertezza che aleggia su tutte le misure di sostegno al reddito. Attenzione, però, perché non parliamo di soppressione totale e definitiva delle stesse, ma di una loro rimodulazione al ribasso. Tuttavia, non mancano le sorprese, quelle belle. Di aiuti alle famiglie, lo Stato italiano ne ha in mente tanti.

Uno in particolare ha destato l’attenzione di molti, soprattutto dei cittadini che hanno una famiglia da portare avanti. Si tratta di un aiuto corposo in arrivo già all’inizio del prossimo anno, durante il mese di gennaio. Un accredito sul conto corrente di ben 500 euro, previsto proprio da un emendamento alla nuova Legge di Bilancio.

Bonus Figli 2025: 500 € per le famiglie italiane

Il nuovo aiuto previsto il prossimo mese di gennaio è una vera e propria boccata d’ossigeno per le famiglie italiane che ne beneficeranno. Si tratta di una misura di sostegno al reddito familiare di ben 500 euro per i figli. Questi soldi fanno parte del neonato “Fondo Dote Famiglia” della presidenza del Consiglio dei Ministri. Ovviamente, si parla di un contributo annuale e la Legge prevede che questo sia utilizzato per i servizi extrascolastici. Pensiamo, ad esempio, ai corsi musicali o a quelli di lingue, ma anche ai percorsi culturali e didattici.

Dovete sapere, poi, che questa misura può essere cumulata alle altre di cui già si beneficia. Per poter usufruire di questo fantastico regalo, però, bisognerà farne richiesta, allegando a quest’ultima la documentazione necessaria: attestazione delle spese sostenute ed ISEE che non deve superare la soglia di 35000 euro. Si può fare richiesta sia per figli naturali che per figli adottivi o affidati. Tutte le spese sostenute devono riguardare prestazioni e servizi erogati da enti pubblici o privati o del Terzo Settore. Unico neo è quello per cui le famiglie devono sostenere prima le spese in questione per poi essere rimborsate.