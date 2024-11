Maxi Concorso da 6500 posti: ti candidi entro fine mese con il diploma di 3^ media | Già disponibile l’elenco delle prove

Un maxi concorso da 6500 candidati che verranno inseriti all’interno del ruolo, basta che si è in possesso dei requisiti.

Scattato il maxi concorso per 6500 candidati. Un vero e proprio fuoco d’artificio per coloro che sono alla ricerca di un’occasione in questo 2024. Il prossimo anno partirà da dove il 2024 si è interrotto, con una serie di concorsi e possibilità di lavoro per i disoccupati.

I concorsi pubblici che tanto spazio si sono presi in questo 2024, si sono visti affidare il compito di contrastare il dato preoccupante della disoccupazione che, in Italia negli scorsi anni ha raggiunto cifre veramente molto elevate.

I giovani trovano non poche difficoltà nel trovare un lavoro che sia quella giusta per loro. In particolare a trovarsi realmente in difetto sono coloro che non hanno concluso il loro percorso di studi. Il classico “pezzo di carta”, è indispensabile per alcuni lavori, ma non sempre determinante.

Per questo concorso, basta la sola terza media.

L’opportunità che non ci si dovrebbe far sfuggire

I tempi per inviare la propria candidatura sono piuttosto ristretti, quindi si consiglia di procedere velocemente. Il candidato deve aver conseguito almeno il diploma di terza media. La selezione permetterà la firma di ben 6500 contratti. Una delle maggiori opportunità che il mondo dei concorsi pubblici mette a disposizione anche dei giovanissimi. In poco tempo ci si può trovare impiegati in un nuovo ruolo. I 6500 candidati che firmeranno il contratto, saranno suddivisi in diversi compiti all’interno degli uffici. Un’opportunità da non farsi sfuggire.

Un concorso pensato per i più giovani che sono alla ricerca di un ruolo, dopo aver deciso di non terminare gli studi. L’opportunità in questa prospettiva di rivela essere veramente succulenta. Occorre quindi conoscere i dettagli del concorso per poter sfruttare un’occasione che attualmente sembra essere veramente irripetibile.

Cosa sapere prima di candidarsi

L’esercito italiano è alla ricerca di 6500 nuovi volontari da inserire in diversi ruoli. Si inseriranno quindi, volontari in ferma prefissata iniziale suddivisi su diverse mansioni. Quindi la figura che si va a proporre è quella di volontario, con scadenza per la candidatura il 29 novembre 2024. I contratti che si andranno a firmare saranno tutti a tempo determinato e per prendere parte al concorso si potrà procedere dalla piattaforma InPA.

Proprio sulla piattaforma è presente il bando, su cui vengono poi offerte indicazioni precise, comprese le posizioni aperte. Questo offrirà la possibilità di scegliere la funzione per cui ci si sente maggiormente all’altezza. La candidatura deve essere inviata solo per via telematica, entro la data di scadenza.