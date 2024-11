Lire, averne ancora in casa può farti diventare ricco: alcune valgono come una macchina lusso | Controlla bene

Conservi ancora qualche vecchio salvadanaio di trent’anni fa? Controlla bene, perché potresti possedere una fortuna e non lo sai!

E’ bene non considerare con troppa superficialità le cose che appartengono al passato. Talvolta, infatti, gli antichi cimeli possono nascondere veri e propri tesori.

Chiunque di noi ha modo, più o meno, di tuffarsi tra le memorie ed i ricordi di un tempo che fu, rovistando nelle soffitte o nelle cantine della propria casa, riscoprendo tra le polveri vecchi salvadanai o antichi raccoglitori dei propri nonni. E non è detto che questi pezzi di antiquariato non nascondano veri e propri tesori.

Ci riferiamo in particolare alla presenza, dimenticata da tempo, di monete del passato, lasciate ormai lì, chissà dove e da quanto tempo, in quanto considerate prive di valore, perché di bassissimo taglio e, in più, del vecchio conio: la Lira.

C’è stato un tempo, infatti, che le monetine da 50 Lire si ricevevano spesso di resto e, prontamente, i nostri nonni le riponevano al sicuro, in salvadanai da aprire un domani, proprio per far felice qualche nipote. Poi, con il passaggio dalla Lira all’Euro, questi piccoli depositi di risparmio sono stati abbandonati a se stessi e, ovviamente, dimenticati.

Il destino delle vecchie Lire

Com’è noto, il 1 gennaio 2002, ben 22 anni fa, è stata introdotta, nel nostro paese, una nuova moneta, l’Euro, che ha affiancato la vecchia Lira per un solo bimestre: dal 1 marzo dello stesso anno, infatti, il vecchio conio ha cessato di avere corso legale.

Ciononostante, chiunque avesse avuto in casa ancora qualche rimasuglio di banconote o monete in Lire, avrebbe comunque potuto cambiarle gratuitamente in Euro, secondo la nota conversione 1 Euro = 1.936,27 Lire, ma solo entro il 28 febbraio 2012 ed esclusivamente presso le filiali della Banca d’Italia. E’ chiaro che molti salvadanai di vecchie monetine sono rimasti esattamente lì dov’erano sempre stati: che senso avrebbe avuto convertire in Euro decine di monete da 50 Lire? Sarebbe stata solamente una perdita di tempo.

Le monetine che, oggi, valgono una fortuna

Ma attenzione! Anche se oggi la conversione Lira-Euro non è più concessa, possedere qualche vecchia moneta da 50 Lire può in realtà rivelarsi una grande opportunità!

E’ facile infatti verificare, ad esempio sui siti di compra-vendita come Ebay, come alcune emissioni delle vecchie monetine abbiano oggi un valore davvero importante. Le emissioni dei primi anni Novanta – in particolare quelle del 1992, 1993 e 1995 – delle 50 Lire, oggi infatti sono prezzate tantissimo, e possono valere anche oltre i 35.000 €. Pertanto, conviene davvero frugare un po’ tra le cose dei nonni!