Letto, MAI rifarlo appena svegli: l’errore è da veri principianti | Per i medici è questo il momento giusto

Non fare mai più il letto appena sveglio, te lo dice la scienza. Ecco perché.

Lo sappiamo, nel leggere questo titolo e nel proseguire nella lettura dell’articolo penserai che scherziamo. Eppure aprile è lontano e lo stesso possiamo dire per Ferragosto, dove si può cercare di prendere per il naso qualcuno. Attenzione però, non parliamo di una truffa ma te lo diciamo fin da subito che non ti stiamo raccontando una bugia, ma la pura verità.

Il fatto è che spesso, ciò che per l’appunto corrisponde al vero, può risultare parecchio strano e anche fuori luogo. E se abbiamo questa percezione, è perché ormai siamo tristemente avvezzi a sentire tantissime mezze verità o vere e proprie bugie, praticamente dappertutto. Il Web e i Social ne sono pieni zeppi.

Tutti vogliono parlare di qualsiasi cosa, diventando dei tuttologi. Il fatto è che è praticamente impossibile essere preparati al massimo su ogni singolo argomento. Inoltre l’esperienza in alcuni casi può giocare ruolo chiave. Le massaie di una volta lo sanno bene e infatti ci hanno rilasciato grandi dritte al riguardo. Parliamo, in tal senso, di rimedi casalinghi. Alcuni hanno anche che fare con la nostra salute.

E così, con il passare degli anni, quei trucchetti queste donne li hanno poi hanno rivelati a figli e nipoti e che in certi casi sono entrati a far parte dei classici rimedi della nonna. Con loro ad ora possiamo risolvere tante questioni a costo zero e senza fare tanta fatica. La questione di cui vi stiamo per parlare ora è un po’ diversa.

Letto, non farlo mai più appena sveglio

In linea generale, per via delle frenesia della vita moderna, non abbiamo molto tempo da dedicare alle faccende domestiche e le releghiamo nel weekend o la sera tardi. La mattina, per esempio, alzandoci all’ultimo momento ci vestiamo alla svelta, beviamo un caffè al volo in piedi, per correre al lavoro.

Tutto ciò non è il massimo per la nostra salute, sia fisica che psicologica, e nonostante ciò, c’è chi tenderebbe a rifare subito il letto, dopo poco che è suonata la sveglia o comunque poco prima di uscire della sua dimora e dare il via alla sua giornata lavorativa ricca di altri impegni. In realtà, se anche tu ti comporti così, stai commettendo un errore gravissimo.

Come correggere il tiro

Sicuramente ci sarai rimasto male, perché anche tu, nel farlo, sarai in buona fede. Infatti lo fai da sempre con il preciso scopo di tornare nella tua dimora e trovare ordine, soprattutto nella camera da letto. Tuttavia se lo farai, sappi che farai un gran favore agli acari e ai batteri che prolifereranno a iosa.

Se ciò accade è perché tu, appena sveglio rifai, il letto e non dai modo al sudore, che ogni adulto emana durante il riposo, anche nei periodi freddi, di andarsene e creerà terreno ideale per l’arrivo degli amici che, per modo di dire, poco fa ti abbiamo presentato. Pertanto, d’ora in poi, aspetta sempre qualche ora prima di rifare il letto, magari fino a sera. In sostanza, fallo solo poco prima di rimetterti a dormire.