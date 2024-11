Casa, questi proprietari si preparino a pagare di più: bastonata pesante per tanti italiani | Tasche più vuote

Dal prossimo anno cambiano le regole per la determinazione dell’IMU e qualcuno potrebbe davvero pagare di più.

A seguito dell’emanazione del Decreto del 6 settembre 2024 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per alcuni proprietari di immobili l’IMU, la nota Imposta Municipale Unica, potrebbe subire dei sensibili aumenti.

Come è noto, dalla tassa sulla proprietà della casa sono escluse le prime abitazioni, quelle cioè dove il proprietario ha la residenza e vive per la maggioranza del suo tempo. A cadere però sotto la scure dell’Imposta possono anche essere case di residenza, se queste appartengono a ben determinate categorie catastali: le cosiddette “case di lusso” (A/1, A/8, A/9).

E’ lo stato a fissare le aliquote IMU di base, le quali possono essere riviste dai comuni esattori entro determinati margini. Il parametro che serve come base per il calcolo è la rendita catastale.

Con il prossimo anno, per effetto dell’entrata in vigore del decreto citato, i comuni dovranno scegliere, per applicare le aliquote fiscali, tra 128 tipologie di immobili, esaurientemente elencate in un apposito allegato. Nel caso in cui l’ente locale intendesse variare l’imposta, lo potrà fare esclusivamente muovendosi tra le 128 fattispecie elencate.

Come cambia l’IMU nel 2025

Uno degli obiettivi del Decreto è quello di limitare, in un certo qual modo, i margini di decisione dei comuni. Se infatti oggi la loro discrezionalità rispetto alle aliquote è piuttosto alta, in quanto gli enti locali possono muoversi in un range ampio rispetto alla percentuale base stabilita dalla legge, con il 2025 le cose cambieranno drasticamente.

Non esisteranno più aliquote standard per ogni fattispecie di immobile, su cui esercitare eventuali correttivi. Vi saranno solamente 128 voci disponibili, fra le quali scegliere, per adattare la tassazione alle specifiche esigenze locali. Una rimodulazione del meccanismo di applicazione dell’imposta che, si suppone, potrebbe generare sia aumenti sia ribassi di costo.

IMU più cara nel 2025?

Ma sarà veramente più cara l’IMU nel 2025? E’ difficile dirlo adesso, considerando che gli enti locali metteranno mano al nuovo meccanismo di determinazione delle aliquote definitive nei prossimi mesi.

Ciò che si può certamente dire è che il nuovo sistema cercherà di evitare vistose disparità nell’applicazione dell’imposta tra comune e comune, provando così ad uniformare la tassazione su tutto il territorio nazionale. Anche perché, qualora gli enti locali non si dovessero adeguare per tempo, è prevista comunque l’applicazione di una aliquota standard.