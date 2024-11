Stufe a pellet, con questo modello risparmi più del 60%: basta ogni mese spendere soldi per riscaldare casa

Non tutte le stufe a pellet sono uguali. Ci sarebbe un modello che ti permette di avere un risparmio del 60%, ecco di cosa si tratta.

Sono i primissimi giorni di freddo e sono in molti a preoccuparsi già, per la spesa che occorrerà affrontare per quello che riguarda il riscaldamento. Come ci si aspetta in ogni singolo inverno, anche questa volta ci sarà il caro bollette che porterà il costo per l’utilizzo dei termosifoni, letteralmente alle stelle.

Non sono pochi coloro che hanno deciso allora di optate per il pellet. Sembra che le stufe di questo genere, non solo siano in grado di risparmiare intere abitazioni, ma anche di risparmiare diverse decine di euro.

Ma il rincaro dei pezzi, purtroppo, colpisce anche il pellet che, non molto più di 2anni fa, aveva raggiunto livelli realmente troppo elevati. Attualmente i costi sono tornati a prezzi accessibili a tutti, ma questo non sarebbe sufficiente per garantire un risparmio, ecco per quale motivo sono entrate in campo, una nuova possibilità.

Pensa se potessi beneficiare di una stufa a pellet che consuma ben il 60% rispetto a una stufa normale. Ecco di cosa si tratta.

Un mercato molto vasto

Le stufe a pellet sono entrate in punta di piedi nel nostro mercato, ma attualmente, anche grazie agli ecoincentivi, sono diventate molto appressate. Esse vengono scelte perchè in grado di offrire un maggiore livello di riscaldamento, con una netta riduzione dell’inquinamento e anche della spesa. Insieme alla pompa di calore, il pellet è stato valutato quale migliore alternativa al gas.

Il mercato ci offre moltissimi modelli differenti e scegliere il modello migliore non sembra essere semplice. Innanzitutto occorre valutare quelle che sono le caratteristiche dell’immobile, a seconda dei metri quadri sarà possibile scegliere la mostra migliore per la propria stufa.

La migliore in assoluto

A questo punto ci si chiede quale sia il modello migliore in assoluto, per riuscire a colpire i consumatori. Altroconsumo ha deciso di concentrarsi sulla stufa a pellet, per riuscire ad avere il miglior modello a un costo veramente molto basso. Il primo posto è occupato da Freeopoint Breve Airtighs, una delle stufe più economiche con un prezzo inferiore ai 1000 euro. Al secondo posto troviamo la Ravelli Dual 9 e a chiudere il podio La Nordica-Extraflame Viviana Evo.

Altroconsumo poi, pone l’attenzione si Palazzetti 8 e la Piazzetta P187. Questi i primi migliori 4 della classifica, attenzione quindi, a non cadere nelle trappole.