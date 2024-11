Lavoro, questa grossa società cerca personale: basta diploma e patente di guida | Occasione più unica che rara

Con diploma e patente di guida è finalmente possibile ottenere il lavoro che tanto si aspettava. Un’occasione unica di firmare il contratto.

Sono in atto nuove selezioni in una delle aziende che risulta essere un vero colosso nel suo settore. Un lavoro molto ambito, per via di una buona retribuzione e della possibilità di firmare un contratto a tempo indeterminato. La possiamo definire, l’occasione della vita, almeno per alcuni dei candidati.

Un contratto da firmare anche se si ha solo il diploma e la patente di guida. Non serve nessuna laurea, né tanto meno una preparazione specifica.

Questa è una possibilità che forse per il 2024 non si ripeterà. L’azienda in questione, sta attuando un tournover per quello che riguarda i suoi dipendenti, con implementazione di personale per offrire un servizio migliore a chi vi si affida.

Preparare il curriculum è l’unica cosa che si deve fare per riuscire ad ottenere il proprio lavoro.

Un’opportunità che arriva dalla capitale

Forse una brutta notizia, ma l’opportunità di lavoro di cui si sta parlando arriva dalla capitale, da Roma. L’azienda presente sul territorio, sta cercando dipendenti da inserire nello svolgimento di uno dei lavori, forse più impegnativi, ma che continua comunque, a dare possibilità importanti a chiunque sia alla ricerca di un’occupazione. Si rivela indispensabile avere un minimo di voglia di imparare un lavoro che potrebbe sembrare difficile, ma che offre comunque delle ottime possibilità. Uno stipendio importante, contratto a tempo indeterminato e poco tempo per inviare la propria candidatura.

L’azienda leader sul territorio romano, ha aperto le sue selezioni l’11 novembre, pochi giorni fa e le chiuderà sul finire del mese. Si lavora per l’assunzione veloce di decine di candidati che sono solo alla ricerca di una possibilità lavorativa che si adatti alla loro preparazione. 40 i posti liberi come addetti alla conduzione.

Cosa sapere in merito alla selezione e i requisiti da possedere

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 26 novembre 2024. L’azienda che è alla ricerca di 40 nuovi dipendenti è Ama, leader nel settore dei trasporti. Il contratto è per un lavoro settimanale di 38 ore che sono distribuite su 6 giorni di lavoro, con turni sia diurni che notturni. La candidatura può avvenire a seguito della registrazione al sito ufficiale dell’azienda AmaRoma.

I requisiti, oltre al diploma e la patente di guida C, è un’età inferiore ai 30 anni, oltre alla carta di qualifica del conducente, che sia in corso di validità. Non si richiede alcun esperienza pregressa nel settore.