Bonus mobili ed elettrodomestici, ti compri quello che ti serve e rimetti a nuovo casa: fino a 5mila euro lo Stato ti aiuta

Bonus Mobili ed elettrodomestici, se lo ottieni, puoi comprare tutto quel che ti serve. Il super aiuto dallo Stato.

Vuoi dare una rinfrescata al look della tua casa? Non ci sarebbe nulla di male non solo a farlo o pensarlo, ma soprattutto a riuscirci e stavolta potrai dire, e pure ad alta voce che no, non c’è il mare tra i dire e il fare. E anche se proprio ci fosse, tu lo puoi comunque attraversare, perché hai una nave su cui salire trionfante a bordo.

Al di là delle metafore, è assolutamente vero che adesso i nostri desideri in tale ambito possono divenire meravigliosa realtà. Infatti lo Stato ci permetterà di farlo grazie al chiacchieratissimo Bonus Mobili ed Elettrodomestici. In tantissimi lo hanno definito come sorta di mega manna dal cielo.

Impossibile non valutare l’ipotesi di richiederlo e prenderlo in considerazione se è da molto tempo che valutiamo di fare acquisti di questo genere. Tra l’altro, al di la di voler fare alcuni cambi di tipo estetico, potremo anche risparmiare tanti bei soldini in termini di energie elettrica e acqua e tutto ciò, a lunga gittata, ci consentirà concretamente di risparmiare ancora di più nelle bollette di questi servizi, che sono andati alle stelle.

Ed è su queste basi che moltissime famiglie italiane hanno deciso di prendere al volo questa ghiotta opportunità. Chiaro che, come tutti i Bonus, ci sono regole da seguire per richiederli e ottenerli anche in questo caso. Cominciamo con il sottolineare di nuovo che il Governo ci aiuterà fino al tetto massimo di 5000€.

Bonus mobili ed elettrodomestici, compra fino a 5000€

Un novità dunque molto interessante e da non prendere sottogamba. Con essa potremo comperare sia mobili che elettrodomestici utili per la nostra vita domestica. Tuttavia non acquistiamoli a casaccio. Diciamo che ci sono anche qui regole da seguire e che è bene conoscere fin da subito per non rischiare di rimanere con il classico pungo di mosche in mano.

Potremo usare per sfruttare questo Bonus Mobili ed Elettrodomestici non inferiori alla classe A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie e, infine, F per frigoriferi e congelatori. Questo per quanto concerne le apparecchiature per quelle che di prevista l’etichetta energetica. Tali compere però devono essere finalizzate all’arredo dell’immobile che deve essere stato a sua volta oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia.

Come ti aiuta il Governo

Diversamente non ci sarà nulla da fare. Al di là di tutto ciò vi dobbiamo svelare che i famosi 5000€ nominati fin dal titolo sono da vedersi come una detrazione per le spese documentate e sostenute per gli acquisti che abbiamo poco fa menzionato nel dettaglio. Dovremo tuttavia segnalare la relativa spesa nell’apposito spazio della Dichiarazione Dei Redditi.

Fatto sta che però, nel 2024 la cifra si è abbassata rispetto si precedenti anni. Il Plafond era di 10.000€ nel 2022, sceso poi a 8000€ nel 2023. Tuttavia la notizia è che tale Bonus Mobili 50%, è collegato al Bonus Ristrutturazione, sempre al 50%, e proseguirà anche nel 2025. Dunque il termine ultimo per accedere a questa manna dal cielo, non è come molti credevano il 31 dicembre 2024.