Batteria scarica dell’auto, in 30 secondi riparti subito con il trucco della frizione | Lo conoscono tutti i meccanici

Con il trucco della frizione puoi partire in meno di 30 secondi quando la batteria della tua automobile è scarica.

È capitato veramente a tutti, almeno una volta nella vita si è andati ad inserire la chiave nel quadro della macchina e questa non ne vuole sapere di partire. Una brutta sorpresa che potrebbe prenderti alla sprovvista. Di sicuro si contano sulle dita di una sola mano, coloro che conservano una batteria di ricambio, per tutti gli altri non sembra esserci altra soluzione, se non quella di chiamare dei soccorsi.

Purtroppo la batteria dell’automobili può consumarsi velocemente, perchè ci si dimentica qualcosa accesa, come le luci o l’autoradio. Ma molto più comunemente è possibile che la batteria raggiunga il termine della propria vita utile.

Anche la più costosa delle batteria ha un certo lasso di tempo, entro cui può dare il suo meglio e superato il quale, dovrebbe essere sostituita in maniera definitiva.

Gli automobilisti più esperti sanno bene che ci sarebbe un trucco molto efficace per riuscire a ripartire anche se la batteria è scarica. In fondo basterebbe avere la possibilità di arrivare al più vicino rivenditore presente nelle vicinanze.

Batteria scarica, non c’è da preoccuparsi

Il caro automobilista che si trova con la batteria scarica, di sicuro non si aspetta una brutta sorpresa di questo genere. La batteria rientra tra quelli che sono gli elementi dell’automobile che dovrebbe essere, di tanto in tanto, sottoposta a manutenzione. Gli esperti ci dicono che tali elemento hanno una durata massima che si aggira tra i 5 e i 7 anni. Superato tale lasso di tempo esso deve essere sostituita, per lasciare spazio a una nuova batteria. Per permettere all’auto di funzionare regolarmente, occorre che essa sia anche commisurata al motore, maggiore sarà la potenza e più grande sarà il voltaggio della batteria. Se sovramisurata, non fa altro che migliorare le prestazioni della vettura, ma è importante non sceglierla mai sottodimensionata, perchè si consumerebbe molto più velocemente.

Applicando un trucchetto semplice semplice, si riesce a far ripartire le auto in panne, ma tenerla in azione almeno 15 minuti è indispensabile per riuscire a caricarla. Al termine di questa prova, se l’auto continua a funzionare regolarmente non ci sono particolari problemi, ma se invece non ci si trova di nuovo fermi, allora è importante sostituire la batteria.

Come ripartire velocemente

Molti gli automobilisti esperti che utilizzano un semplicissimo trucco per riuscire a far ripartire la vettura. Nella maggior parte dei casi si preferiscono i cavetti, ma occorre avere a disposizione un’altra vettura di potenza uguale o superiore. Ma se questo non è possibile, allora si utilizza il trucco della frizione.

Innanzitutto la macchina deve essere posizionata su un piccolo pendio. Quindi si mette il cambio sulla seconda marcia e si spinge il mezzo per arrivare a una velocità di 20 km/h, quindi si rilascia la frizione e in teoria l’auto dovrebbe ripartire immediatamente. Ribadiamo che, se la problematica si presenta di nuovo, occorre sostituire la batteria definitivamente.