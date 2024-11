Eurospin impazzita, albero di Natale a soli 34,99 euro: è alto 180 cm | A casa farà un figurone

Albero di Natale da Eurospin, con 35€ te ne porti a casa uno bellissimo.

I negozi si stanno pian piano riempiendo di ninnoli natalizi. Diciamo che ce n’è per tutti i gusti, oltre che per tutte le tasche. Il desiderio di addobbare la casa sta assumendo toni elevatissimi e diciamo che si sta rivelando come l’urgenza di stare bene con noi stessi e con gli altri, dal momento che il Natale sarebbe da vedersi come un momento di condivisione e socialità.

Attenzione però, perché non si parla di quella che tutti noi conosciamo e pensiamo connessa ai Social. Si infatti tratta di condividere i pasti di persona e con persone che amiamo, oltre che regalare loro ciò che di più prezioso abbiamo, ovvero il nostro tempo. Chiaro che poterlo fare in una casa addobbata a festa è il top.

Ovvio che per rendere tutto ancora più magico potremmo chiedere aiuto ai nostri figli. Cuore palpitante dei vari addobbi è il mitico albero, può essere che quello degli scorsi anni non vada più bene perché abbiamo cambiato casa o perché, con l’arrivo del nuovo arrivato, ovvero un cagnolone da poco adottato, sia meglio puntare a qualche cosa di diverso.

L’angolo dove solitamente lo ponevamo adesso è occupato dalla sua cuccia. Fatto sta che, coi prezzi che girano, non sia facile trovare un albero adatto a noi bello e che costi pure poco. Dunque che fare? Dovremo rinunciare al nostro albero? Assolutamente no! Infatti basterà fare un salto da Eurospin per tirare un sospiro di sollievo e darci alla pazza gioia.

Eurospin segna una nuova vittoria per Natale

Qui, oltre a molti ninnoli natalizi, potremo comperare un albero di natale a 34,99€. Per altro pensate che è altro ben 180 cm. Insomma, se sarete anche bravi ad addobbarlo, seguendo i gusti e le mode del momento, potrete fare con amici, vicini di casa o parenti un figurone. I vostri bambini staranno felici di riempire i suoi 665 rami con ninnoli vari.

Alcuni li potranno anche creare loro stessi con il vostro aiuto e rendendolo ancora più personale e ricco di calore. Per maggior sicurezza e stabilità sappiate che la sua base è in metallo. Tuttavia, visto il prezzaccio, è ovvio che non dobbiamo tergiversare e correre subito da Eurospin per accaparrarcene almeno uno.

Di che cosa si tratta nello specifico

Tuttavia dovreste andare nei vari store del discount a partire dal 18 novembre 2024, visto che sarà disponibile da allora. Nel frattempo però, lo potrete ammirare nello store online e, nel dettaglio, vi diciamo che è un pino innevato che è da sempre massimo simbolo del Natale per grandi e piccini.

Le fotografie vi faranno venire, come si suol dire, l’acquolina in bocca, soprattutto se penserete a renderlo ancora più speciale coi vari ninnoli che avete in casa o, come detto poco fa, potrete creare voi stessi. Inoltre potrete giocare a ipotizzare quali doni saranno messi sotto di esso, impacchettati e dotati di un magico e speciale biglietto.