Condensa sui vetri delle finestre, ti basta un semplice passaggio per eliminarla del tutto: addio umidità

Condensa sui vetri, con questo trucchetto della nonna risolvi alla grande. Ciao ciao umidità.

Il freddo che da settimane ha fatto capolino nel nostro Paese non ci da tregua e, astretto giro è previsto un nuovo calo delle temperature e sentiremo di voler trascorrere più tempo nelle e nostre case, da vedersi come i nostri nidi. Accenderemo di più stufe e termosifoni e tutto si tradurrà in molti più soldini in bolletta a fine mese.

Un altra gatta da pelare, ma che tanti non tengono in considerazione, è l’umidità, che non è il massimo per la nostra salute, come anche quella della nostra dimora. In verità è presente in ogni periodo dell’anno, per altro nei periodi caldi ed estivi ci fa percepire maggiormente calore, mentre in quelli più freddi ci da la sensazione che i gradi siano più bassi.

In entrambi i casi è deleteria e può anche portare a serie complicazioni soprattutto alle nostre vie respiratorie, oltre che provocare dermatiti. Difatti la sua presenza tra le mura domestiche, soprattutto se massiccia, può creare la muffa sulle pareti, che può arrivare a intaccare la mobilia più delicata, oltre che asciugamani, indumenti e tappeti.

Respirarla non è un toccasana e dovremo pertanto eliminarla tempestivamente. Il problema andrebbe tuttavia risolto a monte e dovremo in primis pensare ad eliminare l’umidità, oltre ad azionare deumidificatori che non consumano molto a livello di energia elettrica, cerchiamo di areare nelle ore più calde la casa, aprendo le finestre.

Condensa e umidità, due nemiche da abbattere subito

Evitiamo poi di porre ad asciugare panni sui caloriferi. Ciò non andrebbe mai fatto perché il calore propagati dai caloriferi rimarrebbe nei tessuti e non si espanderebbe per la stanza, provocando umidità e tutte le conseguenze fino a poco fa esposte. Ed è pure per colpa sua che si forma la condensa sui vetri e sulle pareti della nostra dimora.

Solitamente tendiamo a notare ciò nei periodi invernali soprattutto in cucina. Essendo lì dove cuciniamo, a causa dell’accensione di forni, fornetti e fornelli e del vapore che si crea, è chiaro che la condensa si formi maggiormente. Tuttavia possiamo facilmente dire ciao ciao con la mano all’umidità con questi escamotage della nonna.

I trucchetti top della nonna

Abbiamo detto che sia fondamentale eliminare il problema alla radice e per farlo possiamo passarci sopra con un panno in microfibra morbido che avremo bagnato con aceto, che terrà alla larga umidità e condensa. Altri trucchetti casalinghi consistono nel puntare sempre all’utilizzo di aceto e bicarbonato.

Basta mettere uno dei due nei pressi della nostre finestre all’interno di piccole ciotoline. In ogni caso questa dritta è applicabile solo se nella nostra casa non abbiamo bambini piccoli che gattonano, o cani o gatti che vivono in simbiosi con noi. Rimane valido il consiglio poco fa espresso di arieggiare di più la nostra casa oltre che l’amatissima cucina, soprattutto dopo che abbiamo cucinato e fritto molti alimenti.