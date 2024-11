‘Ci serve solo il diploma’: uscito nell’ultima ora il bando pubblico | Ti assumono e ti fanno subito il contratto

Notizia dell’ultima ora, è arrivato il bando pubblico tanto atteso. Con il solo diploma, firmi subito il contratto, non perdere tempo.

Notizia dell’ultima ora arrivata per rendere contenti tutti coloro che hanno deciso di prendere parte a uno dei concorsi che si apriranno da adesso a fine anno. I tempo ormai sono piuttosto stretti, ma le opportunità saranno comunque tante e permetteranno a molti di cambiare definitivamente la loro vita.

Per questo concorso, che era molto atteso da tutti, occorre avere a disposizione solo il diploma e le prime assunzioni avverranno già prima della fine dell’anno.

Forse una delle ultime chiamate per coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Sul bando di concorso ufficiale è possibile leggere quelli che sono i requisiti, i termini e le modalità per poter presentare la propria domanda di partecipazione e le prove da sostenere.

I posto a disposizione sono veramente pochi, agire velocemente è veramente molto importante per evitare di rimanere fuori.

Bando di concorso dell’ultimo minuto

La pubblicazione è avvenuta proprio poco fa e sono già molti coloro che hanno inviato la loro candidatura. Il titolo di studi richiesto è il solo diploma, mentre i requisiti sono quelli che vengono richiesti per qualsiasi altro concorso: cittadinanza italiana, godimento di diritti civili e politici, avere conoscenza della lingua italiana e aver compiuto almeno 18 anni. Sul bando si possono consultare quelli che sono i requisiti completi richiesti e viene anche indicato come, l’Amministrazione si riserva di controllare che i dati che vengono rilasciati, siano effettivamente veritieri.

Il numero di contratti a disposizione di coloro che saranno selezionati per prendere parte alla selezione è 1 solo. Proprio per questo motivo è indispensabile preparare la prova del concorso in maniera precisa e completa per riuscire a superare la prova e arrivare alla firma del contratto.

Un solo posto a disposizione

Aperto il bando di concorso per l’inserimento di una Guardia Boschiva. Il contratto che si andrà a firmare sarà a tempo indeterminato e per prendere parte alla selezione occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o istituto similare e riconosciuto tale in maniera esplicita. Il rapporto di lavoro sarà gestito in base alle regole del CCNL.

L’assunzione sarà all’interno dell’area istruttori presso il Come di Limana (BL). L’invio della domanda deve avvenire non oltre il 18 novembre e l’inserimento del soggetto ritenuto idoneo avverrà nelle ultime settimane del 2024.