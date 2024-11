Vitamina C, altro che arance | Per assumerla correttamente devi mangiare questi alimenti: i nutrizionisti lo sanno benissimo

Vitamina C, per farne il pieno mangia questi alimenti. No, non si tratta solo delle arance.

In tutte le stagioni dell’anno dovremmo prestare attenzione a quel che comperiamo al supermercato, mangiamo e ingeriamo. E nel farlo dovremo anche tenere conto di tutto ciò che ci fa stare bene, psicologicamente e fisicamente parlando. Importante è anche tenere alte le difese immunitarie.

È soprattutto facile, nei periodi autunnali, prenderci raffreddori e influenze molto pesanti che non ci consentono di andare a scuola o di lavorare, anche se pratichiamo smart workign. Tutto ciò potrebbe portare il nostro datore di lavoro a storcere il naso se capita molto spesso. Noi dobbiamo correre ai riapri, facendo il pieno di Vitamina C.

Si tratta di un composto organico con proprietà antiossidanti molto importanti, che è presente in natura e partecipa a molte azioni di stampo metabolico, oltre che biosintesi di amminoacidi, collagene e ormoni e, come detto poco fa, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. E lo fa grazie ai suoi strepitosi effetti antiossidanti.

Tantissimi pensano che per averne a disposizione a iosa si possa puntare ad un’assunzione di integratori a base di essa, che troviamo non solo in farmacia e in erboristeria, ma in tutti i supermercati nell’apposita scansia. Quelli più labili non hanno controindicazioni ma è sempre bene chiedere informazioni al nostro medico curante.

Vitamina C, fondamentale pertenere alte le difese immunitarie

Tuttavia è sempre meglio assumerla grazie al cibo, memori del fatto che la salute viene per prima dalla tavola. Fatto sta che la Vitamina C non la troviamo solo nelle arance, con le quali adoriamo la mattina prepararci una gustosa spremuta. Tanto più che se soffriamo di problemi gastrointestinali e decidiamo di berla a stomaco vuoto, andremo incontro a spiacevoli conseguenze.

Anche qui chiederemo lumi al nostro medico curante. Fatto sta che, andando a fare la spesa al supermercato, dovremo riempire il carrello di altri alimenti che sono ricchissimi di questa particolare vitamina. Il problema è che non sapendo queste loro caratteristiche, tendiamo a schivarli e non li inseriremo nella nostra alimentazione quotidiana.

Non solo arance. Ne trovi tantissime anche qui

Indubbiamente li troviamo nel vasto reparto ortofrutticolo, che ci accoglie in pompa magna non appena mettiamo piede nello store facendo la spesa. Di certo troveremo tanta vitamina C negli agrumi, come soprattutto nelle arance, ma anche nell’ananas, nel kiwi, nelle fragole e nelle ciliegie. Passando alla verdura, lasciamoci conquistare da lattuga, radicchio, spinaci, broccoletti, cavoli, broccoli, cavolfiori e pomodori.

Immancabili in questo periodo la mitica zucca e le patate, soprattutto novelle. Insomma lo avete capito, se seguiremo il consiglio dei nutrizionisti di mangiare più frutta e verdura fresca e di stagione, potremo possedere difese immunitarie più alte, perciò dovremo cercare anche di indurre i nostri figli piccoli a mangiarne di più, giocando con l’arte dell’impiattamento.