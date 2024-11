Riso, basta usare pentola e acqua: se lo cuoci ancora così sei un pivello | Con questo trucchetto ci metti 5 minuti

Riso, stop ad acqua e pentola per cuocerlo. Da oggi fai così. La rivoluzione è arrivata.

Stasera un buon piatto di riso per cena per noi e per i nostri commensali lo vogliamo assolutamente preparare. Vista la stagione, è perfetto il mix composto da zucca e funghi. Per altro il nostro amico, che abbiamo invitato a cena, ne è ghiotto e sarà felicissimo di trovarne un piatto abbondante in tavola.

Usciremo anche prima dall’ufficio per prepararlo con calma e tanto amore. Giocheremo con l’arte dell’impiattamento e sceglieremo la musica di sottofondo. Abbiamo già comperato il riso adatto e tutti gli ingredienti. Non vediamo l’ora di metterci all’opera e trascorrere una bella serata in sua compagnia.

Anche nostro marito è molto felice, definendoci anche coi suoi colleghi di lavoro la regina dei risotti. Tuttavia, se useremo una pentola con acqua non andremo forse tanto lontano. Difatti si tratta di un metodo antiquato e che in tantissimi non adottano più e ciò ci lascia col classico amaro in bocca visto, che fino alla scorsa settimana, quando abbiamo cucinato un risotto allo zafferano, avevamo usato questo metodo.

Non per nulla, sapendo che è una gran fonte di amido e può portare alla formazione di grumi, lo sciacquavamo in acqua, per ottenere un gusto ottimale e dicendo ciao ciao con la manina ad alcuni metalli pesanti, come arsenico, nonché materie microplastiche. Non ci scordiamo neppure di tostarlo. Insomma, questo cibo per noi non ha segreti, a parte magari uno, visto che lo cuociamo ancora alla vecchia maniera.

Riso, stop alla cottura con acque e pentola

Come dobbiamo fare dunque? Stasera abbiamo più tempo, ma è un’eccezione, visto che non sempre ne disponiamo, e se il metodo giusto ne implicasse di più, dovremmo metterci le mani nei capelli e rinunciarci. In realtà diciamo subito che le cose non stanno così e il metodo gusto implica meno tempo e lo otterremo davvero speciale.

Magari non dovremo dire nulla al nostro consorte, dato che la sorpresa sarà grandissima anche per lui. Può essere che, parlando con le nostre colleghe e amiche, scopriremo che lo applicano anche loro da tempo ma che, gelose dei loro consigli culinari, non ce l’abbiano mai rivelato durante le nostre uscite.

Il nuovo trucchetto facile e veloce

In sostanza potremo tranquillamente cuocere senza alcun problema il riso grazie a un elettrodomestico che ormai non manca mai nelle cucine delle famiglie italiane e che hai ricevuto anche tu per la festa della mamma o a Natale. Parliamo della friggitrice ad aria. Per cuocere il nostro riso ci basterà versarlo nel cestello, che verrà però in precedenza ricoperto di carta da forno.

La cottura durerà 20 minuti a 160°. Dunque potrete constatare che, in meno in meno di mezz’ora, il vostro riso sarà bello che cotto e pronto per essere gustato. Tra l’altro noterete noterete che anche in questa maniera sarà dorato e profumato e potrete anche consatare che risulterà ancora più croccante ma, nel contempo, morbido. Insomma una vera squisitezza.