Legge 104, bellissima sorpresa sulla tredicesima: quanto ti arriva sul conto corrente | È un vero regalo

Una bella sorpresa sulla tredicesima di chi gode dei vantaggi della Legge 104. Ecco l’importo che avrai subito sul conto.

La Legge 104 va a tutelare coloro che per via di una o più patologie che portano la commissione medica a dichiarare la persona invalida. A seguito della richiesta presentata dal medico curante, il soggetto si presenta di fronte alla commissione medica per vedersi riconoscere una specifica percentuale di invalidità.

Quando a una persona viene riconosciuto un handicap grave, con invalidità al 100%, ad esso vengono riconosciute anche una serie di agevolazioni e aiuti, per poter avere un’assistenza tale da permettere una vita che sia dignitosa.

Chi viene dichiarato invalido, ha probabilmente bisogno che ci siano persone a prendersene cura, in maniera più o meno costante.

Essendo una fascia di popolazione svantaggiata, nei loro confronti vengono riconosciuti dei diritti di assistenza di cui non godono altre persone. Con il riconoscimento di invalida al 100% grave, è possibile nominare un tutore, in genere un familiare, che proprio in quanto assistente di una persona malata ha diritto a diverse misure. Per tali soggetti, si prospetta una ricca tredicesima.

Legge 104 e benefici economici

Tutti coloro che beneficiano della Legge 104 hanno diritto di beneficiare di 3 giorni di permesso al mese, per poter assistere in maniera continuativa il familiare malato. In questi 3 giorni, la persona designata dall’invalido può assentarsi dal posto di lavoro, senza però perdere, la paga della giornata. Permessi retribuiti, durante i quali è possibile accompagnare la persona invalida a dei controlli, ovvero, svolgere per lei alcune attività che altrimenti le sarebbero impossibili.

Tali soggetti vengono comunemente chiamati cargiver. Per loro lo stato italiano, prevede delle misure specifiche, al fine di permettergli di assistere il malato affetto da handicap nella maniera migliore. Per loro, anche a livello economico, sono riservati i migliori provvedimenti.

Tredicesima e cargiver, cosa sapere a riguardo

I lavoratori che possono beneficiare dei permessi retribuiti della Legge 104 hanno il diritto a non veder ridurre la loro tredicesima. Quindi anche le giornate di assenza devono essere considerate come dei giorni lavorativi a tutti gli effetti. Questo vuol dire che, si va a maturare anche la retribuzione extra annuale. Allo stesso modo, tali lavoratori hanno diritto anche alla maturazione delle ferie.

A specificare tutto questo, ci pensa l’art. 33 comma 4 della L.104/1992, oltre alla Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 15435/2014. La tredicesima, in tale prospettiva, ha una valenza esattamente uguale a quella degli altri giorni di lavoro.