Riscaldamenti, se non li hai ancora accesi fai prima queste 2 cose ESSENZIALI: risparmi in bolletta e funzionano meglio

Riscaldamenti, prima di accenderli in casa tua fai queste due cose e solo così stai al caldo e risparmi.

Si sa, le bollette sono andate letteralmente alle stele e ogni volta che ne riceviamo una, ci mettiamo subito le mani nei capelli. Fatto sta che dovremo comunque onorarle e che pertanto è ovvio che la preoccupazione sia più viva che mai. Inoltre, se facciamo parte di una famiglia numerosa e con figli a carico, i consumi saranno molto più elevati.

Dunque capite bene che se praticate lo smart working, è lampante che ciò vi riguarda molto da vicino. Una bella gatta da pelare ora riguarda il riscaldamento. Il freddo è giunto e anche nei prossimo giorni aumenterà e, dunque, per non rischiare di ammalarci, dovremo accendere i nostri impianti di riscaldamento. Tutto ciò porterà costi aggiuntivi da sostenere.

Parliamo di acqua, gas e luce. Tutto ciò non è il massimo e può anche toglierci il sonno la notte. Tuttavia, come recita un detto popolare, inutile fasciarsi la testa prima di essersela rotta. Prima di spaventarsi per niente, sediamoci in attimo, calmiamoci e sorseggiamo una tazza di tè verde, possibilmente matcha.

A questo punto iniziamo a renderci conto che possiamo pure risparmiare parecchi soldini, pur accendendo il riscaldamento. Per prima cosa evitiamo di lasciarlo acceso tutto il giorno e spegniamolo uscendo di casa. Di notte non deve restare acceso e non esageriamo mai con le temperature, perché ogni grado in più si tradurrà in più soldi da pagare.

Riscaldamento, occhio a come lo usi

Tuttavia prima di accenderlo facciamo alcune cose che ci permetterebbero di rimanere al caldo tutto l’inverno, il che sarà una mega notizia che ci farà esultare. Tuttavia, se otterrete ottimi risultati dipenderà da voi e dei vostri familiari. Se non lo avete ancora fatto dunque datevi da fare. In primis, anche per la vostra sicurezza, fate sempre controllate la caldaia.

Se ha dei problemi ovvio che anche, se alzerete le temperature, non otterrete grandi risultati ma spenderete un botto di soldi. In poche parole, anche in questo caso ricordatevi che prevenire è sempre meglio che curare. Inoltre ci sarebbero due semplicissime ma fondamentali azioni da mettere in atto per i motivi poco fa espressi.

Cosa fare prima di accenderlo per risparmiare

In primis ricordatevi di pulire, sia all’interno che all’esterno, i termosifoni, dove si può annidare molto sporco. Sfiatate poi i radiatori. Dopo aver compiuto ciò ricordate che se non coprirete tutti gli spifferi che sovente sono presenti nei pressi di finestre e porta finestre, rischierete di stare al freddo pure avendo acceso da molte ore il riscaldamento.

Infine, una volta che lo avrete acceso, oltre a seguire le dritte dette poco fa, azionate in bagno, dopo la doccia il deumidificatore. Difatti l’umidità è presentissima anche nei periodi autunnali e invernali e non è un toccasana per la nostra salute, oltre che per quella della nostra casa e anch’essa contribuirebbe a farci sentire più freddo e a indurci ad alzare le temperature azionando il termostato.