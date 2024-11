Quoziente intellettivo alto, chi ce l’ha sopra la media fa sempre queste 4 cose: si riconosce immediatamente

Quoziente Intellettivo, che cosa fanno in particolare le persone che lo possiedono più alto? Le 4 cose imprescindibili.

La curiosità si impadronirà di voi, soprattutto se siete persone curiose. Attenzione, la curiosità non andrebbe mai confusa col vivo interesse per i fatti altrui. In poche parole non c’entra nulla col Gossip, che impazza dappertutto e che tiene banco anche nel nostro Paese. Infatti essa, come sentenziano gli antichi, sarebbe da ricondurre all’arcaica curiositas.

Pertanto alla curiosità che induceva l’essere umano a fare scoperte per il suo bene e quello delle generazioni ad avvenire, potremmo anche riassumerla come sete di conoscenza sotto ogni punto di vista e che si sviluppa sui libri di scuola e di testo. Diciamo che va oltre a ciò ed è molto altro ancora.

Detto questo, indubbiamente una persona con un QI sopra la norma, possiede questa caratteristica. Tuttavia non deve possedere per forza di cose molti titoli di studio, lauree e master, perché l’intelligenza non si basa in realtà su questi aspetti. Esattamente come essere ignorante non vuol dire non aver studiato, ma semplicemente non conoscere qualche cosa che non va ricondotto alla preparazione scolastica.

In ogni caso facciamo un doveroso passo indietro, spiegandovi che cosa significa quoziente intellettivo. Con tale specifico termine intendiamo un numero con cui si intenderebbe il funzionamento cognitivo di una persona rispetto a tutte le altre, dunque alla media della popolazione.

QI, come riconoscere chi lo ha sopra la norma

A parlare chiaro sono anche le prestazioni di una persona che anche qui non si manifestano solo nella sua professione. In ogni caso ci sono comportamenti tipici di coloro che possiedono un QI molto spiccato, al di là che possiedano quella dose di curiosità molto alta, ci sono anche altre caratteristiche che ci permettano di capire se lo abbiamo anche noi o se abbiamo a che fare con persone che lo possiedono.

Diciamo che, distinguendosi dalla massa, può far storcere il naso ad altre persone che non possiedono il classico x-factor e che più che vivere, sopravvivono, e che sia accontentano, magari senza nemmeno rendersene conto, della mediocrità. Altre ancora potremmo definirle, secondo un dantesco termine, ignave. Con loro una persona dal QI elevato non vorrebbe averci nulla a che fare.

Le quattro cose che fa sempre

Per questo motivo potrebbe essere percepito non molto socievole. In ogni caso ama crearsi un suo mondo, che ad altri che non possiedono il suo QI potrebbe apparire disordinato, mentre per lui non è il Caos, ma un cosmo ordinato, dove trova la perfezione. È un creativo allo stato puro. E su tali basi riesce a capire che cosa vuole veramente da sé stesso agli altri e dalla vita.

Non si accontenta mai delle briciole e, se vuole qualche cosa, lotta con tutte le forze per ottenerla in nome della sua tenacia. Per questo motivo può essere considerato un leader naturale e un grandissimo coach, soprattutto di sé stesso, anche se non è, come poco fa detto, molto socievole. Tuttavia sa reprimere l’aggressività possedendo un altissimo autocontrollo. È per questo anche un abile ascoltatore.