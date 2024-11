Concorsone pubblico, se vuoi lavorare dietro una scrivania fa proprio al caso tuo: cercano diplomati | Contratto a tempo indeterminato

Un nuovo concorso pubblico permetterà a chi riesce a passare la selezione, di mettersi dietro alla scrivania. Si cercano diplomati.

L’ambizione di molti è quella di sedersi dietro a una scrivania e poter svolgere un lavoro che sia effettivamente tranquillo e soddisfacente. Ecco allora un nuovo concorso che permetterebbe ai diplomati di poter formare un contratto a tempo indeterminato.

Ancora un nuovo concorso per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Anche se siamo alle ultime settimane di questo 2024, sembra che ci saranno notevoli possibilità, date da un concorsone a livello nazionale.

I tempi per prendere parte al concorso sono piuttosto ristretti. Il bando è stato pubblicato per selezionare dei diplomati che verranno assunti come impiegati all’interno degli uffici. Anche questa volta quello che ha dettato il bisogno di indire il concorso è un certo ricambio generazionale.

Ecco allora quelli che sono i requisiti di cui essere in possesso, il titolo di studio e i dettagli sul contratto.

Nuovo concorso pubblico, a breve le selezioni

Il nuovo concorso pubblico permetterà ad alcuni uffici di avere accesso alle scrivanie vacanti, messe a disposizione degli italiani che, in possesso dei requisiti si candideranno alla prova. I nuovi contratti sono tutti già pronti e verranno firmati prima della fine del 2024. Il tutto per iniziare l’anno con un nuovo lavoro, ricoprendo posizioni di rilievo. Per potersi candidare e prendere parte alla selezione, occorre essere in possesso del digli a di scuola secondaria di secondo grado.

In questo specifico caso, occorre avere anche un’esperienza comprovata di almeno 3 anni, nel ruolo per cui si procede alla selezione. 2 saranno le prove a cui i candidati verranno sottoposti e che dovranno essere superate se si vuole arrivare alla firma del contratto. In un primo momento, l’assunzione sarà in prova con riserva, al fine di accettare il possedimento dei titoli richiesti.

Le specifiche del concorso e cosa sapere per prendervi parte

12 sono i posti vacanti per cui si sono aperte le selezioni tramite concorso pubblico. La selezione è volta a trovare dei nuovi garante della Privacy, per questo 2024. I posti vacanti sono destinati alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per poter prendere parte al concorso, la cui domanda di iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 21 novembre, occorre essere in possesso di specifici requisiti. In particolare è richiesta la maggiore età, il possesso della cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità psico-fisica all’impiego. Sul bando di concorso ufficiale, sono presenti tutte le indicazioni a riguardo.

Per prendere parte al concorso occorre inviare la propria partecipazione attraverso la piattaforma unica di reclutamento InPA, accedendo con credenziali Spid, CIE e CNS. Sempre sullo stesso portale saranno pubblicati i vincitori del concorso.