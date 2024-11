Assicurazione auto, in queste città si pagherà molto di più: un disastro per milioni di automobilisti | Arrivato l’annuncio

Non ha freni l’aumento delle tariffe per la polizza di Responsabilità Civile Auto. Scopriamo dove si paga di più e quanto.

Tra le tante incombenze che gli automobilisti hanno – bollo, tagliando, revisione – c’è anche quella di ricordarsi di pagare, alla scadenza, la polizza RCA.

Come è noto, tale copertura, che ci tutela quando siamo alla guida da eventuali danni che possiamo fare a terzi, è obbligatoria per legge. In caso di controlli, se non si è coperti dall’assicurazione, si rischiano severe sanzioni. E se capita un incidente in cui si ha torto, il risarcimento del danno è totalmente a carico nostro.

Nonostante questo, sono molti gli automobilisti che, di proposito o meno, risultano non assicurati. Dati aggiornati parlano infatti di circa 3 milioni di veicoli che circolano senza copertura: una cifra decisamente allarmante, considerato che in Italia il parco macchine totale si attesta sui 40 milioni di mezzi.

Certamente va riconosciuto che, negli ultimi anni, il costo dell’RCA è divenuto sempre più alto, tanto da essere addirittura poco sostenibile per coloro che o iniziano a guidare per la prima volta o hanno fatto qualche sinistro di troppo. Il problema però, oggi, non riguarda solo costoro, perché gli aumenti risultano essere considerevoli anche per tutti gli altri.

Gli aumenti della polizza auto

Dopo il calo fisiologico delle tariffe RCA del periodo 2020-2021 – causa Covid – si è assistito, negli ultimi tre anni, ad una crescita costante dei premi medi. Oggi il costo medio di una polizza assicurativa per l’auto, a copertura della sola responsabilità civile, è pari a 414 €, segnando un bel +6,8% rispetto allo scorso anno.

Come è noto, però, non tutti pagano eguale: sono infatti tante le variabili che incidono sul calcolo del premio assicurativo. Tra queste ultime, c’è anche la zona geografica, oggi estremamente precisa per l’elaborazione delle tariffe.

Dove gli automobilisti pagano di più

Le macro-aree sule quali è possibile campionare i premi RCA sono i territori provinciali. Scorrendo provincia per provincia il costo delle coperture ci accorgiamo che non c’è un’isola felice in cui, mediamente, gli automobilisti paghino meno dello scorso anno.

Purtroppo tutte quante le zone hanno subito aumenti, ma c’è chi, tutto sommato, ha visto crescere le tariffe solo di pochi euro: è il caso, questo, di Reggio Calabria, dove l’RCA è aumentata, rispetto al 2023, solamente dell’1,3%. Al contrario, un paio di province italiane hanno subito una vera e propria impennata dei costi, segnando un incredibile + 11%: stiamo parlando di Roma e Caltanissetta.