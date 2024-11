Smart Working, questi lavori sono strapagati: non serve neanche la laurea | Possono farlo davvero tutti

Smart working, queste professioni sono pagate tantissimo anche se non sei laureato. Scoprilo subito per guadagnare da casa come si deve.

Da tanto tempo a questa parte ha iniziato a espandersi a macchia d’olio la pratica dello smart working, che all’inizio era stata adottata da molti datori di lavoro per poter permettere ai dipendenti di continuare a lavorare da casa durante la pandemia e non restare inattivi. Quando poi siamo tornati alla normalità in tanti capi hanno deciso di richiamare molti lavoratori in sede.

Alcuni di loro però, hanno richiesto, almeno per cluni giorni, di poter proseguire a lavorare da casa, con il precipuo scopo di potersi anche occupare della prole. Tantissimi invece hanno continuato a lavorare così. Per altro lo smart working permette alle realtà di risparmiare a loro volta, dato che il lavoratore, lavorando da casa, utilizza il proprio computer e la sua linea internet. Dunque la realtà abbatte molto i consumi.

Di contro però è il lavoratore stesso che deve essere in grado di ripagare la ditta e possedere lo spazio necessario per poter garantire la produttività. Potrà anche risparmiare tanto tempo non dovendosi recare al lavoro e non sprecare quindi benzina, soldi per i biglietti per mezzi pubblici e non dover mangiare fuori, qualora il posto di lavoro sia lontano dalla sua abitazione.

Chiaro che poi quel che interessa al datore è che il lavoratore sia produttivo. Se rende di più lavorando da casa lo fa dunque ancora più felice. Altri ancora invece temono di percepire stipendi non interessanti, qualora decidano di praticare smart working. Infatti la paura è anche quella, non essendo presenti, di non poter ottenere un avanzamento di carriera.

Smart working, sempre più diffuso in Italia

Inoltre molti pensano che senza laurea o specializzazione non si possa ottenere un avanzamento e percepire quindi uno stipendio degno di nota. La realtà però non è proprio così, dato che anche non possedendo grandi titoli di studio e lavorando da casa, si possa ugualmente lavorare e guadagnare bene. Ciò dipende però anche dalla tipologia di lavoro che abbiamo scelto.

Molti penseranno che fra di loro possiamo elencare i social media manager, per i quali non ci sono ancora titoli di studio veri e propri ma solo corsi online da frequentare. Richiestissimi son anche coloro che si occupano di e-commerce e della loro realizzazione. In entrambi o casi i guadagni sono molto interessanti, ma tuttavia sono anche altre le professioni che ci consentirebbero di guadagnare molto di più pur lavorando da casa e senza laurea.

Professioni più redditizie anche senza laurea

Parliamo del gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione che, essendo qualche cosa che riguarda strettamente la pianificazione, si può gestire stando dove si vuole con un PC. Il salario medio, come ci fa sapere finanza.it, è di 87.000€ all’anno. 72.000€ li guadagnano invece i responsabili coordinatori addetti alla vendita non al dettaglio.

Spostandoci Oltre Oceano, sappiate che negli USA nella mansione poco fa enunciata, il numero di persone che la svolgono è elevatissima, molto di più che nel nostro Paese. Guadagnano benissimo infine anche i periti assicurativi, gli agenti assicurativi e gli assistenti amministrativi. Per loro il compenso annuo è poco sotto i 60.000€.