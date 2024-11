Farina della Coop, l’azienda che si nasconde dietro la conoscete benissimo: nell’etichetta c’è scritto

Scopriamo chi si cela dietro il noto marchio della grande distribuzione nel produrre la farina venduta sui suoi scaffali.

Tutti quanti, per fare la spesa, ci rechiamo ormai presso uno dei supermercati di uno dei noti marchi della grande distribuzione (GDO).

Ognuno di noi ha le sue preferenze e c’è davvero l’imbarazzo della scelta: qualcuno preferisce Coop, qualcun altro Esselunga, altri ancora gradiscono risparmiare qualcosa di più, rivolgendosi presso i più noti store dell’hard discount, come Lidl o Eurospin. In ogni caso, nei grandi supermercati si trova veramente di tutto: dalle marche più famose e blasonate a prodotti più economici, brandizzati direttamente con il logo dello store.

Non tutti però sanno che i prodotti marchiati Esselunga, Coop, Lidl o Eurospin non sono realizzati veramente dalle catene distributive che li vendono. Queste ultime, infatti, si avvalgono di produttori selezionati, spesso anche piuttosto noti, per confezionare determinati alimenti per loro conto, a cui appongono semplicemente il proprio brand.

Se una confezione di un prodotto di marca costa il doppio di una a marchio GDO, il motivo è dovuto al fatto che nel prezzo del primo è inclusa la valorizzazione del brand, ad esempio tramite la pubblicità.

Chi si nasconde dietro i prodotti Coop

I prodotti marchiati GDO non hanno elevati costi di marketing, e pertanto risultano avere prezzi al consumo decisamente più bassi. Per il produttore, ovviamente, vendere ulteriormente la propria merce senza costi di promozione è un bel vantaggio in più, pertanto ci guadagnano tutti.

Ma chi c’è dietro i prodotti della grande distribuzione, ad esempio dietro la merce direttamente marchiata Coop? Assai spesso si tratta di nomi piuttosto noti, ed è possibile rintracciarli leggendo bene sulle etichette. Facciamo qualche esempio, prima di scoprire chi si nasconde dietro la farina Coop.

Le grandi marche al servizio della Coop

Chi non conosce ad esempio Wuber, la nota marca di wurstel? Ebbene, anche i wurstel Coop sono prodotti negli stabilimenti del Salumificio Fratelli Beretta, l’azienda proprietaria del famoso marchio.

Dietro i crackers c’è invece Galbusera, notissima azienda valtellinese, mentre le pizze Coop sono prodotte e confezionate da Italpizza, famosa per le enormi confezioni “26×38”. Ma veniamo quindi a scoprire chi c’è dietro la farina venduta a marchio Coop: si tratta di una importante azienda di farine biologiche, Molino Sima, situata ad Argenta, nel ferrarese. La produzione delle farine da parte di Molino Sima segue elevatissimi standard qualitativi, e ciò garantisce che anche il prodotto Coop rientri tra quelli ad altissimo valore.