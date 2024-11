Dottor Nowzaradan, questa è la dieta che prescrive ai suoi pazienti: perdi 5 kg in un mese | Perfetta prima di Natale

Il dottor Nowzaradan di Vite al Limite, ci insegna la dieta perfetta per poter perdere 5 kg in un solo mese. Prima di Natale è perfetta.

Ci si sta lentamente avvicinando al Natale, questo vuol dire: il clima di festa, i regali, i bambini gioiosi e soprattutto le grandi abbuffate. Perchè in fondo lo sappiamo bene che proprio durante le festività natalizie ci si ritrova a tavola con la propria famiglia e ci si lascia andare a qualche mangiata di troppo.

Occorre dunque, farsi trovare preparati e sembra che, il modo migliore per farlo, resta quello di perdere i chili in più adesso, per riuscire a vivere il Natale con maggiore tranquillità.

Ma allora, chi meglio del dottor Nowzaradan, che ha spesso a che fare con dei casi veramente disperati, può riuscire a darci consigli su come perdere peso? La sua dieta permetterebbe di andare ad eliminare ben 5 kg al mesi, per farsi trovare pronti per il clima di festa.

Ecco allora, cosa sapere a riguardo, quali sono i segreti che proprio il dottor Now ci regala.

Il Natale e i chili di troppo

Rimettersi in forma prima delle vacanze natalizie, potrebbe essere la scelta migliore, se non si vuole rischiare di aggiungere chili di troppo, ad altri già presenti, occorre intervenire in anticipo. Insomma, anche per le abbuffate di Natale “prevenire è meglio che curare“, quindi, se ci si mette a dieta adesso, si eviterà di doversi sottoporre a un’alimentazione particolarmente limitata, nei mesi dopo le festività. Sappiamo bene che il sovrappeso non giova al benessere delle persone e proprio per questo motivo, ognuno dovrebbe aspirare a raggiungere il proprio peso forma.

Questa volta il rimedio ci viene offerto dal dottor Nowzaradan, il medico di Vite al Limite, noto in tutto il mondo, per aver dato a casi disperati una nuova vita. Lui che si prende cura di casi di obesità cronica, ci offre una dieta perfetta per tutti.

Dalle 1200 alle 800 calorie al giorno, per poter perdere peso velocemente

Affinchè a dieta abbia effetto, occorre seguire alcune regole specifiche, che ci permetteranno di avere degli ottimi risultati. Innanzitutto alla base di questo stile di vita ci sono pasti frugali, ma comunque molto frequenti. I liquidi non devono mancare, occorre consumare da 1 litro e mezzo a 2 litri al giorno, senza cedere a bevande zuccherate o gassate.

In una giornata tipo di questa dieta, si inizia con la colazione a base di yogurt magro con un caffè e 200 ml di latte scremato. A metà mattina lo spuntino che può essere un uovo o 50 g di bresaola. A pranzo il pasto consisterà in 100 g di carne magra o pesce e delle verdure senza amido (zucchine, broccoli, insalata, spinaci, peperoni). Nel mezzo del pomeriggio uno spunto e per cena un uovo solo e carne bianca e verdure, con 50 g di fagioli lessi.