Cellulare, con questo trucchetto ti spiano dalla fotocamera: la prima cosa che devi guardare queste app sospette

Cellulare, solo così scopri se ti spiano tramite la telecamera. Da non crede ma possibile.

Non ne possiamo più di essere spiati di continuo. Diciamo che sembra di essere in un perpetuo Grande Fratello anche se non siamo inquilini della Casa più spiata d’Italia, senza però la diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini. Non verremo chiamati nel confessionale ma vivremo nello stesso modo.

Anzi, finiremo per rilasciare segreti inconfessabili anche di ambito lavorativo, rilevando progetti molto riservati e segreti personali e sfoghi, talvolta con termini anche coloriti, oltre che immagini che potrebbero riguardare la nostra vita privata, dove appaiono anche figli piccoli o nipotini. Insomma, saremo messi metaforicamente parlando, a nudo, visto che qualcuno ci sta spiando.

Lo farà seguendo la nostra vita privata come se fosse un reality e tutto ciò è spaventoso. Non è da scherzarci, perché molte persone si trovano in questa situazione e a volte basta poco per ritrovarsi a vivere questa situazione sulla nostra pelle. Tutto ciò può capitare perché la tecnologia non sempre è una nostra grande alleata per quel che concerne la privacy.

Ti possono spiare dappertutto, soprattutto usando la telecamera del tuo telefonino che tu ti porti in giro ovunque, visto che non puoi mai farne a meno. La prima cosa da fare è di non navigare anche su siti che non conosci, installa un antivirus e tienilo costantemente aggiornato. Non aprire file che ti sembrano sospetti e inviati da numeri sconosciuti.

Ci spiano anche dal cellulare, non siamo più al sicuro

Non rispondere ai messaggi da parte di numeri strani e non cliccare su link sospetti. Per capire se sei tuttavia spiato, ci sono altri segnali che dovresti percepire. Ad esempio se verifichi che la batteria del tuo telefonino, che è quasi nuovo, si scarica velocemente, comincia a rizzare le antenne. Altra cosa che può metterci in allarme è che il nostro credito residuo si abbassa a stretto giro.

Questo anche se noi abbiamo abbonamenti già pagati e non dovrebbero avvenire ulteriori perdite di denaro. Tuttavia, se vogliamo capire se siamo spiati per davvero, facciamo attenzione a tutte le App sul telefonino e che alle volte installiamo senza rendercene conto. È difatti a causa loro che potremmo essere spiati tramite telecamera.

Con questo trucchetto sfruttano le tue App

Sovente capita che molte applicazioni ci chiedano di accedere, per l’appunto, alla nostra telecamera. Parliamo ad esempio di msn e WhatsApp, tanto per citarne alcune. Quello che dvi fare è andare sulla lista delle applicazioni presenti e vedere se ce ne è qualcuna che non hai installato tu o che non hai mai usato e non intendi usare a stretto giro.

Leggi le sue caratteristiche e se anche qui è spuntata la possibilità di usare la telecamera, rizza subito le antenne. Non farti problemi a disinstallarla e poi ad andare nella sezione impostazioni di sistema e privacy. Dunque verifica maggiormente quelle applicazioni che ancora richiedono la fotocamera. Fai un’ulteriore cernita in tale ambito. Solo così dormirai sonni tranquilli.