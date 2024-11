Raccomandata 664, trovarsela dentro la buca delle lettere è una brutta sorpresa: è tra le più preoccupanti

Se la raccomandata che ti lascia ha il numero 664 allora ti dovresti proprio preoccupare, quello che ci sarebbe scritto, è gravissimo.

Le raccomandate sono i mezzi maggiormente utilizzati per permettere che invia una comunicazione, di consegnare rapidamente ed avere anche la ricevuta che provi l’effettivo ritiro della corrispondenza da parte di colui o colei con cui vogliono avere un colloquio.

Utilizzano le raccomandate tutte le istituzioni presenti sul territorio italiano, ma anche privati che vogliono sincerarsi che effettivamente la comunicazione presso il domicilio del destinatario.

Ma troppo spesso, però, quando il postino provvede a recapitare una raccomandata, al suo interno non ci sono di certo buone notizie. Nel caso in cui nel momento della consegna non sia in casa, il postino incaricati di lasciare un avviso, grazie al quale sarà possibile ritirare la corrispondenza.su di essa è presente un numero indicativo della raccomandata stessa.

Nel caso in cui proprio su questo numero si legga un 664, allora ci siete proprio preoccupare.

Numero della raccomandata e mittente

Quindi, nel caso in cui non si sia presente nel momento di consegna della comunicazione, il postino è tenuto a lasciarlo un avviso. In questo modo è possibile, s comprendere in anticipo chi è il mittente della corrispondenza. Sull’avviso che permette di ritirare la raccomandata, presenta un numero e delle indicazioni su chi potrebbe essere il mittente.

Nel caso in cui si tratti di un numero che presenta il prefisso 664, probabilmente non promette nulla di buono. Sul web è possibile trovare una lista ben precisa di quelli che sono i codici utilizzati sulle raccomandate, per andare a identificare chi ha provveduto ad inviare la documentazione. In questa maniera sarà possibile essere già pronti al momento del ritiro presso le poste. Si ricorda che il vecchio trucco di non ritirare la raccomandata, però non far progredire eventuali provvedimenti a proprio sfavore, non è più valido considerando che a distanza di 10 giorni dal possibile ricevimento della stessa, il provvedimento continuerà a provvedere.

Ecco chi ti invia la raccomandata

Quindi, non resta altro che comprendere e chi ha inviato questa raccomandata col suffisso 664. Si tratta di una delle più temute e raccomandate market che possa arrivare a consumatore. In genere si utilizza tale suffisso per andare ad indicare le raccomandate utilizzate dai tribunali, Inps, agenzia delle entrate e ente di riscossione.

Un esempio estremamente pratico è l’arrivo di raccomandate con un suffisso di 684 in quel caso si tratta dell’Inps, che invia una qualsiasi documentazione. Ma anche nei casi della 664 l’invio può essere avvenuta allo stesso ente previdenziale, potrebbe contenere estremi di un incidente stradale, ovvero solleciti per il pagamento dei tasse.quindi un significato alquanto ambiguo, che richiede per forza di cose il ritiro della raccomandata stessa.