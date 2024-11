Maxi Bando Pubblico, valanga di assunzioni per chi ha la terza media: ti basta avere questa qualifica

Appena pubblicato un bando regionale che consentirà di stabilizzare moltissimi lavoratori, il cui ruolo è fondamentale in ambito sanitario.

Esiste una categoria di lavoratori che ha svolto un ruolo decisamente fondamentale negli anni passati, in particolare durante il periodo delicatissimo della crisi pandemica più acuta, nel 2020-2021.

Un gruppo di lavoratori i quali, stante le loro attuali condizioni contrattuali, rischiano di essere licenziati, se pure all’epoca fossero stati definiti, assieme ad i loro colleghi medici ed infermieri, dei veri e propri eroi. Stiamo parlando di quei professionisti della salute che si occupano di soddisfare i bisogni primari delle persone ospedalizzate, cercando di favorirne al massimo grado il benessere e l’autonomia.

Il termine esatto che definisce questi lavoratori è quello di Operatori Socio-Sanitari, in acronimo OSS. Una delle situazioni critiche più acute, che coinvolge questa categoria di operatori della salute, si sta sviluppando in Campania. E per risolvere al meglio la situazione, la Regione ha deciso di indire un maxi-bando pubblico dedicato, che riassorbirà i lavoratori a rischio licenziamento e consentirà anche l’ingresso di nuovi operatori su tutto il territorio.

Il totale delle nuove assunzioni pubbliche a tempo indeterminato è decisamente notevole: si parla di ben 1200 persone.

I requisiti per accedere al bando

Il 50% dei posti sarà destinato a riassorbire i lavoratori in uscita dai contratti delle cooperative sociali, ma rimangono a disposizione di tutti gli altri ben 600 collocamenti. E la cosa interessante è che i requisiti per accedervi sono decisamente minimali: quello relativo al titolo di studio, ad esempio, è limitato al solo diploma di terza media.

L’ulteriore titolo obbligatorio per poter fare domanda è un po’ più specifico, ed è la qualifica di OSS, ottenuto superando lo specifico corso di formazione. E’ possibile però portare, come requisito, anche titoli a quest’ultimo equipollenti, come le qualifiche OTA (Operatore Tecnico Assistenziale) e ADB (Addetto all’Assistenza di Base).

Dove scatteranno le assunzioni

Il bando, come anticipato, riguarda 1200 posti, i quali saranno distribuiti su due maxi aree della regione Campania. L’Area 1 comprende le ASL Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pascale e le Aziende Ospedaliere Santobono Pausilipon e Federico II; L’Area 2 comprende la ASL di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, nonché le Aziende Ospedaliere Moscati, San Sebastiano e San Pio.

Le domande dovranno essere necessariamente presentate online sulla piattaforma dedicata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, pagando una quota di iscrizione pari a 10 €.