Freezer, non mettere mai questi cibi a congelare: devi buttarli e basta | I cuochi professionisti lo sanno benissimo

Freezer, occhio a che cosa ci inserisci. Attenzione a non metterci mai questi cibi o sei fritto.

C’è sempre una grandissima confusione, che chiaramente non porta mai a nulla di buono, quando si pone nel frigorifero tutti gli alimenti che abbiamo comperato. Infatti, appena giunti a casa, dobbiamo pensare alla loro conservazione, essenziale per la lavoro salute e anche per la nostra. Tutto ciò non riguarda, come molti pensano, solo la frutta e la verdura.

Se già a stretto giro notiamo, provando un grande dolore, che alcuni alimenti vanno a male, è anche per alcuni errori che compiamo nel gesto di conservarli. Tuttavia, se molti ormai hanno capito come dovrebbero fare se li pongono in frigo, badando al fatto che il calore tende a salire e che quelli che necessitano di maggior freschezza vanno nei piani bassi, con il freezer si compiono ancora grandi pasticci.

Cominciamo a dire che il freezer viene anche chiamato congelatore e può in ogni caso sia essere accorpato al frigorifero che autonomo. Se si parla di quelli domestici sono solitamente più piccoli che non quelli industriali. Tuttavia di solito, specie se si parla di famiglie numerose, se ne possiede uno grande in cantina.

In genere viene utilizzato per le grandi scorte di cibo. In estate contiene solitamente gelati e ghiaccioli, mentre in autunno e in inverno decidiamo di comperare più carne e più pesce, da scongelare poi al momento opportuno. Tuttavia c’è anche chi ci conserva del cibo avanzato da alcuni pasti, ma che non vuole consumare a stretto giro e neppure gettare via, per non dare adito allo spreco alimentare.

Freezer, non mettere questi cibi e soprattutto a casaccio

Così decide di congelarlo. Scelta molto saggia e per la quale merita la nostra massima stima. Il punto è che anche qui non si devono commettere fatali errori che tuttavia pare che vengano commessi con grande disinvoltura, come leggiamo in alcuni post sui Social. Cominciamo con il dire che non esiste un solo errore, ma diverse tipologie.

Il primo è quello che il freezer deve essere in ottimo stato e non deve neppure creare troppo ghiaccio, che potrebbe occupare spazio destinato invece al cibo. Ergo, quando notiamo per questo aspetto, provvediamo a scioglierlo. Ciò ci permetterebbe pure di notare un suo più efficace funzionamento, che si riflette anche in consumi più bassi di energia elettrica.

Quello che devi fare per correre ai ripari

Altro errore da non commettere è quello di inserire cibo avanzato a caso, quindi senza utilizzare contenitori appositi o sacchetti gelo perfettamente puliti, integri e dotati di chiusura ermetica. Occhio anche a non compiere lo sbaglio di riempire troppo un sacchetto. Opportuno sarebbe farne di più con porzioni più piccole, creando monoporzioni di pasti.

Poniamo davanti quelli che prenderemo prima, creando quindi una maggior selettività del prodotto e, anche a livello di scadenza e di tipologia, ogni tanto facciamo poi una cernita, ricordandoci che non possono essere lasciti lì in eterno i cibi. Il pollame può stare un anno, mentre 5 o 6 mesi carne grassa o macinato, stesso discorso per il pesce. Infine mai congelare cibi ancora caldi, che farebbero sballare la temperatura dell’elettrodomestico.