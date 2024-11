Chiara Ferragni e Fedez hanno firmato i documenti per il divorzio consensuale: ecco cosa prevede l’accordo

A Ferragni niente assegno di mantenimento. Fedez si occuperà delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli

Chiara Ferragni e Fedez si sono detti addio quasi un anno fa mettendo fine a una relazione durata otto anni. Una storia idilliaca e un finale amaro che adesso, dopo lunghe trattative, si starebbe chiudendo in modo pacifico. Secondo quanto reso noto dagli avvocati, i due starebbero firmando i documenti che prevedono l’accordo di separazione e contestuale divorzio.

Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, difensori del cantante, e Daniela Missaglia, avvocato di Chiara Ferragni, avrebbero definito infatti i termini in vista del divorzio che avverrà nei prossimi sei mesi e che sarà omologato dal Tribunale di Milano.

Per quanto riguarda i due figli, Leone e Vittoria, l’affidamento sarà congiunto e Fedez, come da sua esplicita richiesta, pagherà le spese scolastiche, mediche e sportive dei bambini.

Cosa prevede l’accordo

In base all’accordo che il cantante e l’imprenditrice digitale hanno raggiunto, Fedez non dovrà versare nessun assegno di mantenimento a Chiara Ferragni: il patrimonio e le questioni societarie erano state discusse in passato e non sono mai state in oggetto poiché già divise in precedenza e quindi non rientravano nell’accordo di separazione.

La volontà dei due è sempre stata quella di tutelare i due bambini che indicativamente trascorreranno lo stesso tempo con la mamma e con il papà, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento. Fedez ha poi espressamente richiesto di occuparsi direttamente e interamente dei costi che riguardano le scuole – Leone e Vittoria frequentano istituti privati che hanno rette annuali di oltre 20mila euro – le spese mediche e le quelle per le attività sportive.

Al centro del dibattito anche la questione relativa all’esposizione social dei piccoli che da tempo non appaiono più sui profili dei genitori: per pubblicare foto e video che li ritraggono sia Chiara Ferragni che Fedez dovranno adesso richiedere l’autorizzazione reciproca.

La nota di Missaglia, legale di Ferragni

L’avvocato Daniela Missaglia ha precisato in una nota che “l’accordo – in fase di sottoscrizione e deposito – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”. Inoltre, l’avvocato “precisa e chiarisce che l’accordo non prevede una ripartizione paritetica dei minori con entrambi i genitori, essendo questi collocati presso la madre in via prevalente”.