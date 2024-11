Addio bonifici ordinari: c’è l’annuncio che mette in discussione tutto | Scordatevi i pagamenti come le avete sempre fatti

A partire dal prossimo anno inizierà una grande rivoluzione che impatterà su tutte le transazioni bancarie. Scopriamo di cosa si tratta.

Se volessimo provare a caratterizzare con due parole il mondo economico contemporaneo, potremmo sicuramente usare i seguenti termini: “velocità” e “dematerializzazione“. Per effettuare un pagamento bastano ormai solo pochi secondi, e tutto quanto si può fare utilizzando solo il nostro smartphone.

C’è una bella differenza rispetto a un passato neanche troppo lontano, quando per fare un bonifico dovevamo recarci ad uno sportello della nostra banca, compilare un modellino cartaceo ed aspettare che l’operatore procedesse con la transazione.

Ma nonostante questo incredibile cambiamento abbia reso tutto così veloce, c’è qualcuno, in alto, che ancora non si accontenta. E, possiamo dire, anche giustamente. L’Unione Europea ha infatti stabilito che, a partire dal prossimo anno, più precisamente dal prossimo 9 ottobre 2025, dovranno sparire definitivamente i bonifici ordinari.

Pertanto, tutte le transazioni che noi siamo abituati a fare con i nostri smartphone, tramite le app bancarie, dovranno necessariamente essere istantanee: l’Unione infatti richiede che i pagamenti ed i trasferimenti di danaro non potranno avere tempi di ricezione superiori ai 10 secondi. Un grande vantaggio per tutti, questo, anche perché gli istituti di credito saranno obbligati a non imporre costi aggiuntivi per tali operazioni super veloci.

Addio al bonifico ordinario

Tutte transazioni in tempo reale, dunque, 24 ore sui 24 e 7 giorni su 7. Ma, possiamo chiederci, perché l’Unione Europea si è mossa in questa direzione? Quali sono i motivi per cancellare i tradizionali bonifici ordinari?

Il motivo principale è quello legato alla necessità di uniformare tutte le tempistiche di pagamento. Oggi, infatti, pagare con carta di credito o di debito significa effettuare una transazione immediata. Anche i bonifici, pertanto, debbono trasformarsi in un mezzo di pagamento altrettanto veloce. Tutto ciò al fine di disincentivare ancor di più l’uso del contante.

Il disincentivo al contante

Se, a disposizione di un cliente, ci sono più opzioni di pagamento veloci ed affidabili – così ragiona l’Unione Europea – più questi sarà incentivato ad utilizzarle, magari proprio in alternativa al vecchio pagamento cash.

L’obiettivo finale è proprio quello di ridurre la massa di banconote in circolazione. Se infatti circola meno danaro contante, diviene più difficile che sopravvivano economie sommerse ed illegali. Inoltre, ciò disincentiva anche i tradizionali furti e le rapine e blocca sul nascere lo spaccio di monete false.