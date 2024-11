Truffa gigantesca, questa e-mail miete vittime ogni minuto: conti prosciugati in un lampo | C’è scritta esattamente questa parolina

Una semplice mail miete vittime su tutto il territorio italiano. Questa è la nuova truffa che sta preoccupando veramente chiunque.

Un nuovo caso di truffa sta preoccupando tutti gli italiani. Come ben sappiamo, il pericolo, sempre più spesso, passa proprio attraverso quello che è il nostro computer e la nostra connessione web. I truffatori che riescono ad avere maggior successo negli ultimi anni, sono quelli in grado di utilizzare a proprio favore la moderna tecnologia.

Non solo malviventi, ma dei veri e propri hacker che riescono ad agire in quello che il buoi del web. Insomma, non si può stare più tranquilli in nessun caso e questo è ciò che preoccupa realmente gli italiani.

Ancora una volta, una mail potrebbe svuotare il conto in banca del povero malcapitato che, ingenuamente, cade nella trappola. Eppure il messaggio che arriva è a dir poco sospetto, come è possibile cadere nell’inganno?

Lo chiamano spoofing e fino ad oggi ha già mietuto una serie di vittime e preoccupato le forze dell’ordine.

La nuova truffa che ti rovina le vacanze

In realtà la modalità con cui questa truffa viene pensata e permette agli hacker di agire è già nota tanto alle forze dell’ordine, quanto ai consumatori, che dovrebbero essere in grado di difendersi. Non è certo la prima volta che si sente parlare di una truffa via mail con cui portano via veramente tutto dal conto corrente. Purtroppo tali azioni continuano ad avere efficacia, semplicemente perchè troppo spesso si pecca di ingenuità e si finisce per credere che non vi siano malintenzionati e che tutto quello che via web ci arriva sia veritiero.

Questo nuovo allarme, che ha colpito l’Italia proprio in questi giorni, ha invece dimostrato che, fin troppo spesso i vecchi metodi continuano ad essere efficaci. Quello che in molti raccomandano è di non cadere in questa trappola e di contattare coloro che sono di competenza, nel caso in cui si nutrano dei dubbi a riguardo.

Sembra che il messaggio sia ufficiale, ma non lo è affatto

La truffa a cui qui, ci si riferisce, utilizza la credibilità di un sito come Booking. La nota piattaforma per la prenotazione dei viaggi, che siano lunghi o brevi, gode del gradimento di gran parte della popolazione. Milioni gli italiani che ogni anno si affidano proprio a questo sito web per prenotare le proprie vacanze, peccato che proprio da qui, passerebbe la truffa. Per chi prenota sul web, al momento della convalida arriverebbe una mail di conferma. Ma se ci sono in atto delle truffe, si rischia veramente grosso.

“Si avvicina la data del tuo arrivo, speriamo che tu abbia un viaggio piacevole e senza intoppi, noi ci impegniamo a garantire che il tuo soggiorno sia comodo, riposante e indimenticabile. È nessaria un’ulteriore verifica. “Si prega attivare il collegamento personale nella seconda verifica e-mail. È necessario confermare tramite push/s.s e contattare il supporto tramite chat!“. Alla fine del messaggio un link su cui si chiede di cliccare. Quindi in questo modo i malintenzionati sarebbero in grado di rubare tutti i dati dei profili.