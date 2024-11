Questi sono i borghi italiani dove vi vive davvero bene | Inquinamento bassissimo e qualità della vita esagerata

Le grandi città hanno il fascino di luoghi sempre affollati, ma la vera bellezza Italia si nasconde tutta nei borghi, ecco i più belli.

L’Italia è una sorta di scrigno ricco di bellezze. Numerosi sono i diamanti che in questo vecchio stivale sono racchiusi e sono considerati i più belli in assoluto. Mentre gli italiani sognano di andare in vacanza all’estero, gli stranieri non rinuncerebbero mai a una passeggiata tra le nostre strade.

Siamo in quello strano paese in cui le grandi città sembrano perdere parte del loro fascino in seguito al gran numero di automobili presenti in strada e lo sviluppo sociale, economico e tecnologico.

In una prospettiva di questo genere, sono i piccoli borghi ad aver conservato buona parte della storia italiana, maturando un fascino ineguagliabile. Sono moltissimi i luoghi in cui perdersi tra vicoli e stradine strette, scegliere quelle che sono le più belle non è certo semplice.

Ma ecco quelli che sono i luoghi imperdibili del nostro Bel Paese, dei veri gioielli per l’Italia.

I borghi più belli, dove si vive meglio

Ammettiamolo, abbiamo passato parte della nostra storia alla ricerca della più grande urbanizzazione. Sembrava che vivere nelle grandi città fosse l’unico modo per vedere i propri sogni realizzati e soprattutto poter godere di maggiori possibilità. Quindi, ponendosi in questa prospettiva, sono stati moltissimi i giovani che sono partiti alla ricerca della loro fortuna in quel di Milano e di Torino. Ma dopo l’esodo dalle campagne alla città, ecco che si torna indietro.

Sembra che il caos delle grandi città non piaccia più ai cittadini, che cercano luoghi tranquilli in cui trascorrere la propria vita senza lo stress e il corri corri delle grandi città. Se anche tu stai pensando di fare le valigie e trasferirti, ecco i luoghi dove si vive meglio.

I borghi più belli di sempre

Partiamo da uno dei borghi più sud della nostra Italia. Ci si trova in Puglia tra i trulli e i caratteristici paesaggi della zona. Quindi troviamo Cisternino un luogo veramente bellissimo, in grado di incantare tutti per la sua bellezza. Sembra che qui si possa vivere in una qualità della vita veramente molto elevata. Uno dei borghi più belli d’Italia, ne contraddistinguono l’aspetto, il centro storico con le case, le scuole, gli uffici e i negozi. Ci si sposta in toscana con Anghiari un piccolo borgo nelle vicinanze di Arezzo, dove la qualità della vita è molto elevata. Impossibile non ammirare il museo cittadino e la città medievale.

A nord della Lombardia, ecco Chiavenna, in provincia di Sondrio, questo borgo lo si trova a metà tra il Lago di Como e il confine svizzero. La stazione ferroviaria sembra essere il suo grande vanto. Nel cuore dell’Umbria ecco Orvieto con i suoi paesaggi mozzafiato e il dovere di offrire servizi pensati per i turisti. Infine possiamo concludere questo viaggio in quel di Sperlonga, nel mezzo tra la spiaggia e mare, qui numerosi i centri di interesse nazionale.