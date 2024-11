Influenza, i medici sono tutti d’accordo: per non ammalarsi devi fare queste banalissime cose | Sei salvo per tutto l’inverno

Se non vuoi che l’influenza stagionale ti colpisca, allora devi fare delle banalissime cose. Ecco come prevenire il solito malanno.

Ogni anno l’influenza stagionale mette a letto milioni e milioni di italiani colpevoli, forse, di non aver fatto abbastanza per prevenire il diffondersi del virus che ha provocato il malessere generale. Tralasciando, almeno per il momento, il periodo del Covid, non c’è anno in cui, proprio in questo motivo, no si parla di contagi.

Sembra che il virus di quest’anno sia veramente molto aggressivo, a tal punto che saranno veramente tantissimi i cittadini che finiranno per essere messi KO dal malanno.

Gli esperti allora, hanno deciso di intervenire. Solo coloro che conoscono i segreti della salute, sono in grado di offrire dei validi consigli affinchè si possa superare, più o meno indenni, la brutta stagione. L’estate ormai ci ha lasciato e i virus hanno bussato alla porta.

Ecco allora tutto quello che è possibile fare, per riuscire ad ottenere dei buoni risultati in termini di prevenzione.

Gli esperti lanciano l’allarme

Ad intervenire a riguardo del virus che contagerà milioni di persone nei prossimi mesi, sono gli esperti della medicina, come Bassetti. Gli italiani hanno conosciuto il dottore durante la pandemia Covid, quando ha dato delle dritte molto importanti per limitare i contagi. Anche questa volta ci offre degli spunti che risultano essere veramente molto interessanti. L’influenza di cui si sta parlando è quella Australiana, il ceppo H3N2 che è completamente differente da quello del 2023, quando ad essere contagiati erano stati milioni di italiani.

I sintomi del contagio, sono quelli di qualsiasi altra influenza, quindi febbre, che può arrivare anche a 40 gradi, brividi, mal di testa, dolori articolari, sonnolenza, stanchezza, naso che cola, eccessiva sudorazione, congestione nasale, tosse mancanza di appetito e in alcuni casi, vomito e diarrea. In tutti questi casi si consiglia di consultare velocemente il proprio medico per chiedere la giusta cura.

Ma cosa occorre fare per evitare il contagio?

Innanzitutto è opportuno chiarire che a volte, evitare il contagio risulta essere molto più difficile di quello che si possa pensare. Secondo Bassetti, il primo passo per la prevenzione è sicuramente la vaccinazione. Vaccinarsi vuol dire evitare che una semplice influenza possa degenerare e che gli ospedali vengano presi d’assalto. Ma questo non è sufficiente, occorre prendersi cura di se stessi.

Quindi, innanzitutto si consiglia di bere molti liquidi per evitare la disidratazione. In alcuni casi è possibile utilizzare antinfiammatori, ibuprofene o ketoprofene. Nel caso in cui sopraggiunga febbre, anche alta, allora si consiglia il paracetamolo.