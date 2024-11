Concorsone pubblico, per chi sta cercando lavoro questo è oro colato: assunzione rapida e firmi il contratto a tempo indeterminato

Se stai cercando lavoro questo nuovo concorso potrebbe essere l’opportunità che da tempo stavi aspettando. Ecco cosa devi sapere a riguardo.

I concorsi sono il miglior modo per poter avere la possibilità di firmare il contratto che cambia veramente la vita. Siamo ormai quasi a metà novembre e questo vuol dire che, probabilmente, le possibilità di prendere parte a un concorso potrebbero essere ormai, veramente poche.

Questo è il motivo per cui ad oggi occorre prendere al volo l’occasione di partecipare a un concorso. Per coloro che supereranno la prova si prevede la possibilità di firmare un contratto a tempo indeterminato.

I requisiti che vengono richiesti per inviare la propria candidatura sono pochi, non viene richiesta nessuna laurea ed è sufficiente essere in possesso del solo diploma. Questa l’occasione che in molti attendevano per avere il lavoro dei propri sogni.

L’opportunità sembra essere veramente allettante. Ecco allora di cosa si tratta e tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Un nuovo concorso pubblico

In questo lungo 2024 i concorsi pubblici hanno aperto la porta a moltissimi candidati che, hanno potuto trovare posto all’interno degli uffici pubblici. Si è avuto bisogno di un ricambio generazionale, di nuova forza lavoro da inserire in alcuni specifici ruoli. Il concorso che sta raccogliendo l’approvazione di molti, nelle ultime settimane è quello il cui termine è stato posto al 25 novembre. Per prendere parte alla selezione, i candidati dovranno essere dotati di diploma di geometra o di istituto tecnico.

Il compito per cui si ricerca personale, richiede una preparazione specifica. Numerosi saranno i candidati che prenderanno parte alla selezione, con un gran numero di candidature già pervenute. Quello che si propone è un contratto full time a tempo indeterminato. Un’occasione che non ci si dovrebbe lasciar sfuggire, soprattutto nel caso in cui si voglia spostare a Lucca.

Nuovi posti di lavoro in questa regione

La posizione per cui il concorso pubblico è stato aperto è per addetto ai servizi cimiteriali nel comune di Lucca. Quindi questa volta, la Toscana entra in campo, presentando una proposta di lavoro che non molto semplicemente verrà ripetuta. 2 le prove a cui i candidati verranno sottoposti, una scritta con domande di interesse generale e una orale. Con ogni probabilità, l’inserimento all’interno dell’ufficio avverrà già a partire dall’ultimo mese di quest’anno.

Le domande per prendere parte al concorso dovranno pervenire a Lucca Riscossioni e Servizi entro le 16 del giorno 25 novembre. Il bando è stato già pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Lucca e lo si potrà consultare nelle specifiche del concorso.