Pasti, mai mangiare in quest’orario: i nutrizionisti lo sanno benissimo | Gli effetti sull’organismo sono devastanti

Guarda l’orologio prima di mangiare, se lo fai in questo orario commetti un gravissimo errore. I duri effetti sul tuo organismo.

Mangiare deve essere visto come un autentico piacere. Il che però non significa che dobbiamo abbuffarci. Il cibo deve essere visto come nutrimento per il fisico e per la mente, la cui salute di entrambi va sostanzialmente a braccetto. Tale concetto è molto radicato ma, nonostante ciò, in molti ancora non ci prestano la dovuta attenzione.

Il concetto mens sana in corpore sano non viene sovente considerato per pigrizia e fretta. Ovvio che entra in ballo anche lo stress, che non è il massimo per la nostra salute. Diciamo che il mix di emozioni poco fa enunciato ci porta a non consumare correttamente i pasti nel corso della giornata. La colazione per tanti è diventata come una sorta di optional.

Alcuni non la fanno proprio, mentre altri invece bevono la tazzina di caffè di corsa e in piedi, ustionandosi la lingua. Tutto ciò si tradurrà nel provare, all’ora di pranzo, non un languorino, ma un fortissimo senso di fame, che li spingerà a cercare il classico junk food. Andranno dunque al supermercato a farne incetta.

Ciò non capita solo ai giovanissimi, sebbene siano loro il target più attratto dal questa tipologia di cibo, che è anche talvolta molto caro. Gli esperti ci rammentano che, non compiendo una buona colazione, il cervello ci porterà a cercare cibo calorico per compensare al mancanza. Va bene magari a metà mattinata mangiare una mela o a metà pomeriggio uno yogurt, ma qualora avvertissimo ulteriore senso di fame, plachiamolo sorseggiando dell’acqua, possibilmente liscia.

Pasti, occhio a come e quando li effettui

Questo è un ottimo rimedio per non avvertire più il bisogno di mangiare per placare il senso di fame. Anche riposare bene di notte ci può aiutare nel seguire poi una valida alimentazione. Oltre a tutto ciò, è bene anche fare sano movimento, oltre che stare attenti a quando effettuiamo i vari pasti, nel corso della giornata.

E per riuscire a capire ciò e a stare bene, visto che noi siamo ciò che mangiamo possiamo chiedere consiglio in primis al nostro medico curante e, in secuinds, a un bravo nutrizionista. Tuttavia cerchiamo di comprendere che, nonostante siamo super impegnati con il lavoro, non dobbiamo trascurare assolutamente l’attenzione che andrebbe posta quando si prepara un pasto, che poi ci accingiamo a consumare.

L’orario off limits

Importante è darci una regola che, pian piano, ci verrà sempre più spontaneo seguire nella nostra vita. Si tratta di non mangiare più dopo le 23.00. Ergo, cerchiamo di non cenare mai più troppo tardi, specialmente se la mattina dopo ci dobbiamo alzare presto. Ciò può essere infatti molto pericoloso per il nostro metabolismo, che non ci farà più rendere bene sul lavoro a scuola.

Un importante studio, pubblicato su Nutrion Diabetes, come ci ha rivelato La gazzetta Dello Sport, ci ha rivelato che, mangiare dopo le 23.00, potrebbe anche risultare nocivo non solo per il nostro peso forma, ma anche per il nostro sistema immunitario, con il rischio di sviluppare malattie croniche, come il diabete. Ciò capita perché i pasti ad alto contenuto energetico. durante la notte. amplificano l’insulino-resistenza e i livelli di glicemia mentre si è a digiuno.