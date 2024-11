Il Ministero dei Trasporti ha lanciato il nuovo annuncio: automobilisti nel panico | Cambia tutto da qua a pochi giorni

L’annuncio del Ministero dei trasporti, ha mandato letteralmente nel panico, tutti gli automobilisti, adesso non sanno più come fare per non essere multati.

Il Codice della Strada è cambiato in maniera quasi radicale. Matteo Salvini negli ultimi mesi ha lavorato duramente su quello che riguarda la sicurezza stradale. Lui che è il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture è dovuto intervenire per un intervento massivo sulle regole che gli automobilisti devono seguire.

L’Europa ha chiesto a tutti gli stati membri, di rendere le strade molto più sicure. Per riuscire a raggiungere questo scopo, non è stato possibile fare altro, se non modificare le regole.

Ma tutti questi cambiamenti sembrano aver mandato gli automobilisti in confusione. Ognuno di coloro che quotidianamente si mettono al volante, deve imparare a fare i conti con nuove leggi e nuove sanzioni, molto più severe rispetto a quelle precedenti.

Ecco allora cosa sta succedendo e perchè gli utenti della strada non riescono a comprendere come comportarsi.

Il Nuovo Codice della Strada sta creando scompiglio

Matteo Salvini ha dichiarato che con ogni probabilità, il Nuovo Codice della Strada entrerà in vigore entro la fine dell’anno. Quindi è possibile affermare che a tutti gli effetti, i tempi per prendere confidenza con le nuove linee guida sono ormai estremamente stretti. La prossima settimana dovrebbe arrivare l’approvazione finale e questo permetterà al Nuovo Codice della Strada di diventare legge in tempi veramente molto brevi. Questo almeno, è l’auspicio che tutti stanno coltivando.

In effetti, ad oggi, è possibile affermare che si avesse realmente bisogno di un intervento determinato sulle regole stradali. Inasprire le sanzioni, poi, serve a rendere gli automobilisti molto più inclini a rispetto delle regole. Un lavoro condotto al fine di abbattere il numero di morti in strada, che come affermato anche dal Ministro, lo scorso anno si è fermato a 3 mila morti.

Cosa cambierà con le nuove regole

Quindi il nuovo Codice della Strada, va a disciplinare quelli che sono i comportamenti che si rivelano essere i più pericolosi. La principale delle novità proposte proprio dal Nuovo Codice della Strada, è l’ergastolo della patente per coloro che vengono sorpresi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ovvero commettono infrazioni veramente molto gravi al volante. Ci saranno poi, delle infrazioni, che determineranno la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, come: eccesso di velocità, passaggio con semaforo rosso, inversione di marcia nelle zone in cui è vietato, sorpasso a destra, mancato rispetto delle precedenze o dell’alt delle forze dell’ordine, inoltre mancato rispetto della distanza di sicurezza, circolazione contromano e alcune infrazioni commesse in autostrada.

Pugno duro con chi utilizza lo smartphone alla guida, con ritorno della patente e sanzione dino a 2.588 euro se in recidiva. Più di 2 mila euro, la sanzione per chi guida in stato d’ebrezza e alcolock per coloro che commettono l’infrazione in recidiva.