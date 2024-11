Dipendenti pubblici, il Natale ora sì che sarà più sereno: la bellissima sorpresa arriva direttamente sul conto corrente

La notizia ha mandato tutti in tilt, soprattutto i dipendenti pubblici. Il super bonus ha cambiato veramente tutto.

In queste ultime settimane si sta lavorando per quello che riguarda le questioni economiche che interesseranno l’Italia nei prossimi mesi. Alcuni dei dipendenti sono in attesa di misure economiche che siano in grado di soddisfare i propri bisogni.

I dipendenti, in accordo con i loro sindacati, continuano a chiedere un aumento degli stipendi, l’inserimento in busta paga di bonus, che siano in grado di offrire un compenso migliore per il lavoro svolto.

Troppo spesso ci si lamenta perchè non si riceve il compenso che si ci meriterebbe. Si lavora per buona parte della giornata, senza essere ripagati nella misura corretta per l’impegno impiegato nello svolgimento del proprio lavoro.

Ma finalmente nei prossimi mesi, i dipendenti pubblici potranno tirare un sospiro di sollievo, proprio per loro sarebbe previsto l’attivo di un bonus che sta mandando tutti in confusione. Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Il bonus che manda tutti in tilt, ma non è una novità

Era il lontano 2009 quando si è iniziato a parlare di una possibilità molto importante per i dipendenti pubblici. Ad introdurre tale bonus sarebbe stato Decreto Legislativo n. 150 del 2009 che per la prima volta aveva previsto l’introduzione all’interno della nostra economia, di una serie di bonus che si rivelerebbero essere veramente molto utili. Essi dovrebbero andare a corredo dello stipendio percepito per lo svolgimento del proprio lavoro in maniera efficiente e produttiva. Il Decreto a cui è stato precedentemente accennato, è stato poi modificato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo, con la Direttiva del 28 novembre 2023 e atti successivi.

La regolamentazione a cui si accenna, sarebbe andata a disciplinare la possibilità di ottenere dei premi per il lavoro svolto. Ecco nello specifico di cosa si sta parlando.

I dipendenti statali potrebbero avere un importante vantaggio

Si tratta dei premi produttività che spetterebbero ai dipendenti della Pubblica Amministrazione più meritevoli. Ciascuna P.A. andrà ad aggiungere quelli che sono i propri criteri valutativi. In questo modo si andranno ad identificare quelli che sono i dipendenti più meritevoli, che hanno diritto ad ottenere un importo extra in busta paga.

Nello specifico i criteri di valutazione si basano sul raggiungimento degli obiettivi, sulle competenze e le abilità di cui il dipendente è in possesso, le innovazioni apportate, la continua formazione, la cooperazione e capacità di lavorare in squadra e la valutazione dell’etica di lavoro. Quello che si garantirebbe è il 2% annuo per 3 anni a tutti i dipendenti più meritevoli.