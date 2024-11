Cellulare, chi decide di comprare questo modello non potrà più scaricare Whatsapp: non c’è proprio nulla da fare

WhatsApp, se comperi questo modello non lo potrai più installare. Ecco il perché.

Non stiamo scherzando e nemmeno prendendovi in giro. Quello che stiamo per comunicarvi è la verità, per quanto amara e dura da digerire sia. Per alcune persone a strettissimo giro non sarà più possibile utilizzare quando lo vorranno l’App di messagistica istantanea più utilizzata di sempre. Parliamo di WhatsApp.

Magari lo stiamo utilizzando ora per comunicare a un amico l’orario della cena a casa nostra stasera. Può essere che resteremo con il dito per aria, strabuzzeremo gli occhi e non ci vorremo credere. Sta di fatto che nel 2025 sarà tutto possibile e, dato che ora sta finendo il il 2024, è imminente. Bene è dunque correre ai ripari per non restare con una bella gatta da pelare.

Questa applicazione è entrata da anni a far parte della nostra vita quotidiana. Oramai usiamo quasi solo lei per comunicare qualsiasi cosa e la utilizziamo come una sorta di piattaforma Social, o comunque come l’unico canale a nostra disposizione per dire qualcosa a qualcuno, che non necessariamente vive distante da noi.

Il paradosso è che ci troviamo a mandare un messaggio anche al nostro vicino di casa, quando paradossalmente basterebbe solo suonargli il campanello. Al di là di ciò, che ha del pazzesco, è vero che WhatsApp risulta utilissimo a fini lavorativi e lo è stato specialmente durante la terribile pandemia di Covid-19 di pochi anni fa.

WhatsApp non più disponibile per alcuni telefonini

Anche ora che siamo tornai alla normalità e che lo smart working ha preso molto piede, è ancora sfruttatissima per le call di lavoro e molte realtà creano gruppi dove comunicare a distanza con tanti collaboratori, che possono anche comunicare istantaneamente fra di loro. C’è anche chi, quando è fuori casa, la usa per allegare file di diverse dimensioni, non volendo utilizzare la mail. Immancabili poi delle note vocali che, come scherzano alcuni comici in TV, sono lunghissime.

Fatto sta che tutto ciò per alcuni non sarà più possibile. Diciamo che se abbiamo a che fare con questi cellulari o se vorremo comperarli sperando di risparmiare qualche soldino, dovremo salutare con la mano WhatsApp. Difatti essi non potranno in alcuna maniera scaricare questa amata App di messagistica istantanea.

Per questi non ci sarà nulla da fare, la lista completa

Diciamo che se il tuo cellulare fa parte di un elenco fra i più datati, che hanno trai 7 o i 10 anni, dovresti informarti da ora se sarà in grado, a partire da gennaio o nel 2025 in generale, di supportare WhatsApp. I marchi maggiormente nel mirino, ma che hanno sostanzialmente queste date di uscita, sono Samsung LG Hawaii, Sony, Lenovo ZTE e alcuni modelli di iPhone, come iPhone 6S e, infine, IPhone 6S Plus.

Avverrà prossimamente, ma non esiste, al di là dei mesi ipotetici, una data ben precisa. Ad ogni modo avverrà a causa di un’incompatibilità col sistema operativo. Tutto ciò sarà graduale, ma sarà meglio chiedere al proprio tecnico di fiducia. Potremmo inoltre approfittare delle feste natalizie per faci un bel dono o per inserire nella lista desideri un nuovo cellulare.