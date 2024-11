Test della personalità, quale porta attraverseresti di getto? Attenzione, la tua decisione dice molto su chi sei

Test della personalità. Dimmi che porta scegli e ti dirò come sei per davvero. Non potrai più fingere.

Non è indubbiamente facile essere sempre sé stessi al 100%, ora come ora. Diciamo che forse non lo è mai stato, ma che oggigiorno, gettare via la maschera di pirandelliana memoria è dura, anzi durissima. L’apparenza conta moltissimo e, da quando i Social si sono fatti strada nella nostra vita, tutti noi tendiamo a vivere più vite parallele.

Ci costruiamo un’immagine, anche grazie all’AI e ci scattiamo più selfie modificati, costruendoci più identità. Recitiamo una parte come attori molto navigati, perché non siamo realmente felici di noi stessi e della vita che viviamo per davvero. Tutto ciò non è bello, perché non ci aiuta a stare bene e crescere sotto ogni punto di vista.

Chiaro che lo stress e la vita frenetica che viviamo non ci consentono di vivere per davvero secondo come siamo noi, accettando anche i nostri pregi e difetti. Il che fa risultare poi molto faticoso vivere rapporti sinceri. Il fatto è che abbiamo tutti paura di mostrare le nostre fragilità e debolezze, ma finché non le dichiareremo a noi stessi e non le affronteremo, non potremo vincerle.

Dunque non ci sarà possibile vivere e non solo sopravvivere. Per cercare di sbloccarci, oltre a un po’ di meditazione e chiedere un appuntamento con un’esperto, possiamo prenderci un po’ di tempo per noi e affrontare dei test di personalità, che pullulano in Rete. Ora eccone uno che vi mette innanzi a una scelta secca, dove avete solo due opzioni.

Test della personalità, scegli la porta e ti dirò chi sei

Innanzi a voi vedere ben due porte molto differenti. La prima è colorata di azzurro, e ricorda molto quella di una casa vacanze al mare. La seconda invece, totalmente differente, è semiaperta e dietro di essa trovate una bellissima donna che sta per attendervi attendervi. Tuttavia potreste anche immaginarvi che lì dietro ci sia un affascinante uomo.

Adesso fate un bel respiro, sorseggiate un bel bicchiere d’acqua scegliete d’impulso non quella che vi piace di più ma quella che vi scuote maggiormente l’animo. Avete 30 secondi a disposizione e non di più. Adesso puntate il cronometro e, allo scoccare del tempo prefissato, date la vostra risposta secca.

I responsi che vi lasceranno a bocca aperta

Avete puntato la prima porta, quella azzurra? Il fatto che sia chiusa significa che, in qualche maniera, ciò che vi ha fatto più male ad oggi sono le porte chiuse che avete preso e che chiaramente rappresentano dei rifiuti che possono avervi segnato in modo molto pesante. Possono essere stati devastanti negli animi più sensibili e non per forza di cosa devono riguardare la sfera sentimentale e affettiva.

Se invece avete optato per la seconda, significa che amate le sfide e che, nonostante dietro una porta semiaperta si possa nascondere qualche difficoltà e ostacolo da superare per raggiungerei propri scopi o realizzare i propri sogni, vi sentite pronti a valicarla, forse perché proprio avete fatto tesoro di quelle che vi sono state sbattute in faccia.