Lenzuola, solo un vero esperto sa a quanti gradi si lavano davvero: altro che 40 gradi

Lenzuola, non lavarle mai più a 40°. I consigli dei veri esperti.

Hai deciso, sfruttando il tuo giorno libero dal lavoro, di dare una bella rassettata in linea generale alla tua dimora, che vedi come il nido, tuo, di tuo marito e di tuo figlio adolescente. Fatto sta che, anche se non è molto, ampio implica molto sforzo per pulirlo, visto che vive insieme a voi anche un bel cagnolone.

Per carità, non siete molto disordinati ma, essendo molto impegnati in ufficio, durante la settimana non avete molto tempo per dedicarvi alle pulizie. Tuttavia oggi, che stanno sistemando il sistema operativo del vostro ufficio, il capo vi ha donato una giornata di riposo. Dopo aver fatto la spesa hai deciso dunque di rassettare casa e dedicarti alle lavatrici.

Adesso cambi le lenzuola del letto matrimoniale e poi ti dedicherai a quelle di tuo figlio. Adesso c’è una nuova questione che devi considerare con viva attenzione e riguarda solo le lenzuola, che dovresti lavare non solo con cura, ma anche igienizzare. Il secondo aspetto non è così scontato, anche perché pare che in molte persone non lo vedano proprio.

Infatti alle volte, con il mero lavaggio a mano, non si riesce ad eliminare i batteri, che non sono vero toccasana per la nostra salute. Tale aspetto assume più importanza se dormiamo con il nostro amore di pelo, se siamo malati o anche solo leggermente raffreddati. Qui entrerebbero in gioco le temperature con cui solitamente laviamo le lenzuola.

Lenzuola, l’importanza di lavarle e igienizzarle al top

Detto ciò, dobbiamo anche valutare un altro aspetto, che sono il tessuto e il colore di cui sono composte. Per evitare che si rovinino, per prima cosa pensa alla centrifuga. Quest’ultima non deve superare gli 800 giri. In questa maniera non rischierai di perdere cm. Altra dritta da tenere sempre a mente è di puntare su un programma che ti eviterà di consumare troppo in termini di energia e di acqua.

Ma visto che sei esperta, magari lo farai già, comunque lo ribadiamo, si tratta dell’ECO. Inoltre sappiamo che, insieme alle lenzuola, potresti anche lavare i tuoi asciugamani, senza però riempire troppo l’elettrodomestico, se non vuoi rischiare di non ottenere un lavaggio ottimale. Adesso ecco la chicca vera e propria, che forse ti manderà in tilt. Non lavare mai la lenzuola a 40°, ti sveliamo quelli corretti.

I gradi esatti per il lavaggio ottimale

Poco fa abbiamo accennato che, per le lavatrici, dobbiamo anche prestare attenzione al loro materiale. Sappi che con i 40 o addirittura 30° da molti utilizzati, si parlerebbe di un lavaggio a freddo, che è più economico ma non è in grado di eliminare i batteri e mettere in atto un’importante azione igienizzante.

Visto che le lenzuola sono qualche cosa di intimo e di delicato, che viene a contatto con la nostra pelle e nelle quali dormiamo, non possiamo scordarci di questa opzione. Dunque, se vogliamo essere certi di abbattere i batteri, dovremmo alzare la temperatura a 60°. E qui facciamolo se si tratta di lenzuola bianche, di cotone o di lino. Con quelle colorate però non eccediamo. Infine, se abbiamo avuto il Covid-19 o una forte influenza, per stare tranquilli, è bene puntare ai 90°.