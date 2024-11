Caffè, qual è il migliore in assoluto: in vetta c’è proprio questo che forse non compri mai | Sembra di bere quello del bar

Ecco la classifica dei migliori caffè in assoluto. Il migliore che devi assolutamente provare è proprio questo, in pochi riescono a crederci.

Il caffè per la maggior parte degli italiani, non è solo una delle bevande più consumate a livello mondiale, ma anche un momento di coccola da concedersi da soli o in compagni delle persone più amate.

Il mercato ci propone un gran numero di marchi, più o meno noti. Alcuni di essi sono stati in grado di entrare in quelle che sono le preferenze dei consumatori, divenendo un vero e proprio compagno di momenti di pausa quotidiani.

Questa grande varietà di prodotti che vengono proposti ai consumato, ha spinto gli esperti a cercare quello che è il miglior caffè in maniera assoluto. Ovviamente la scelta non è immune da gusti personali, ma questo non vuol certo dire che i risultati della ricerca non siano affidabili.

Ci viene quindi offerta, una classifica di quelli che sono i migliori caffè in commercio.

Il caffè un vero e proprio compagno quotidiano

C’è chi lo beve al mattino, chi dopo i pasti. Poi ci sono case in cui il caffè è sempre presente, lo si prepara anche semplicemente per creare un’atmosfera accogliente per ricevere i propri ospiti. Ci sono regioni, sul territorio italiano, in cui il caffè è veramente qualcosa di serio. Ad oggi esso non è solo una semplice bevanda, ma il vero e proprio simbolo di momenti passati in dolce compagnia.

In realtà proprio sul caffè i consumatori hanno spesso dei pareri estremamente discordanti. Da una parte c’è chi mai potrebbe immaginare una vita senza bere caffè, altri che invece, non solo ne fanno a meno, ma lo additano anche come qualcosa di troppo eccitante, una bevanda potenzialmente dannosa. Ma nonostante queste idee completamente contrapposte, ad oggi il caffè è una delle bevande calde più consumate in maniera assoluta.

La classifica ci rivela i migliori caffè

A questo punto non resta altro da fare, se non scoprire quella che è la classifica proposta da Altroconsumo. Per stilare questa lista sono state testate ben 15 marchi du caffè macinato per la moka. Ecco allora cosa se ne sarebbe ottenuto.

Al primo posto, tra i caffè ritenuti di elevata qualità ci sarebbe Illy classico caffè tosato macinato con un costo medio di 30,36 euro al kg. Al secondo posto c’è il caffè Carrefour Classico Miscela Tradizionale che, in realtà, si è aggiudicato un parimeritxo. Terzo gradino del podio per Lavazza Qualità Rossa e medaglia di legno per Conad Caffè Macinato Qualità Classica, venduto a un prezzo medio di 7,50 euro al kg. Di ottima qualità, ma fuori dalle prime 4 posizioni, Vergnano Granaroma Miscela Classica, Pellini Top Caffè Arabica, Lavazza Crema e gusto e a seguire tutti gli altri.