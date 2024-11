Riscaldamenti, con questo trucchetto dei Paesi del Nord non li accendi più: con meno di 2 euro hai casa calda tutto l’inverno

Riscaldamenti, segui questo scaltro trucchetto dei Paesi del Nord e risparmiare stando al caldo. Mai più senza.

Indubbiamente quando l’autunno è giunto ufficialmente, seguendo la giusta linea delle cose, hai tirato un sospiro di sollievo, notando che le temperature sono rimaste quasi estive. Successivamente si sono abbassate per poi rialzarsi, tanto che alcune persone al Sud hanno fatto il bagno e preso il sole. Adesso eccole riabbassarsi.

Ergo, oltre a coprirci di più uscendo dalla nostra dimora, quando siamo al suo interno, dobbiamo accendere il riscaldamento. Dovremo tuttavia calibrarlo correttamente per stemperare alcune stanze, ma resterà sempre operativo. Ovvio che, così facendo, si alzeranno i costi delle bollette, essendo già di per sé belle toste.

Ovvio che se abitano con noi persone anziane o bambini piccoli, l’accensione dovrà essere più continuativa, facendo aumentare i costi a dismisura, procurandoci non poche preoccupazioni. Chiaro che, per evitare di sfruttare troppo riscaldamenti e termosifoni, possiamo invitare i nostri familiari a vestirsi di più, cibarsi con cibo caldo e sorseggiare, se però non parliamo di bambini piccoli, tisane.

In camera da letto puntiamo a federe, coprimaterassi e lenzuola non solo di cotone, ma magari di pile, se siamo persone molto freddolose. Ricordatevi che esistono anche borse di acqua calda e pigiami pensanti, oltre che vestaglie e calzettoni. Quando poi vi mettete sul divano a seguire una serie TV o un film non scordatevi un plaid, che, se sarà a portata di mano, sarete indotti a utilizzarla di più.

Riscaldamento in casa, come riuscire a evitarlo

Verificate poi che la vostra caldaia sia ok prima di accenderla, facendo fare un mirato controllo al vostro operaio di fiducia, per restare tranquilli sul suo corretto funzionamento e per la vostra incolumità. Andrà poi alla grande anche il vostro impianto di riscaldamento se essa funzionerà bene e non avrà problemi a procurarvi calore, non sprecando energia.

Al di là di ciò, puliamo sia internamente che esternamente i termosifoni. Occhio agli spifferi, se abitiamo in una casa vecchia, perché sono essi che possono farci percepire maggiormente il freddo. Pensiamo anche a un isolamento per quel che concerne gli infissi. Tuttavia, se volete stare al caldo a casa vostra ma, nel contempo, risparmiare tanti soldini, vi consigliamo questo trucchetto dei Paesi del Nord. Costa pochissimo e rende moltissimo.

Il trucchetto dei finlandesi per stare al caldo pure a termosifoni spenti

Consiste nell’utilizzare il pluriball e l’acqua. Dovete tagliarne un foglio in pezzi che siano in grado di coprire del tutto le finestre delle varie stanze. Ora non vi resta che spruzzare acqua sul lato delle bolle del vetro, premendo con forza la pellicola. Essa deve aderire perfettamente. In questo modo il pluriball costituirà uno strato isolante che non permetterà al freddo di entrare e al caldo di uscire.

Questo rimedio durerà per tutto l’inverno e voi potrete constatare un piacevole caldino anche sei termosifoni saranno non particolarmente caldi o, addirittura, in certi casi, spenti. In questa maniera noterete un risparmio in bollette di luce, gas e acqua, che vi consentirà di poter vivere un inverno più sereno.