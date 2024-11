Poste Italiane cerca immediatamente dipendenti: non serve nessun requisito | Assunzioni a valanghe

Nuove assunzioni immediate all’interno di poste italiane. L’ente nazionale sta proponendo una serie di contratti per un veloce inserimento.

In questo 2024 Poste Italiane ha messo sul piatto della bilancia una serie di proposte di lavoro che sono sembrate essere estremamente interessanti. Probabilmente si tratta dell’ente che, nel momento in cui procede con una selezione del personale.

Negli scorsi mesi non sono state poche le selezioni a cui Poste Italiane ha provveduto e sono stati veramente tanti i disoccupati ad aver preso parte al concorso.

Anche sul finire del 2024 Poste Italiane apre i suoi uffici a quelli che sono i nuovi candidati e propone contratti a tempo indeterminato. Non sono molte le occasioni che si ripeteranno di questo genere, nei prossimi 2 mesi e proprio per questo motivo si consiglia di prendere l’occasione al volo.

Ecco allora cosa sapere in merito alla nuova selezione di personale che l’azienda italiana ha indetto proprio in questi giorni.

Poste Italiane sta assumendo nuovo personale

Se c’è qualcosa per cui ricorderemo questo 2024, quella sarà sicuramente il gran numero di concorsi, oltre alle selezioni che sono avvenute all’interno degli uffici pubblici presenti sul territorio italiano. Migliaia sono stati i contratti firmati da coloro che hanno preso parte alle selezioni, ottenendo la posizione per cui si sono candidati. Ancora una volta Poste Italiane ha pianificato una serie di nuove assunzioni, ma questa volta la mansioni che si andrà a svolgere è ben precisa.

I tempi per l’invio della candidatura stringono, anche se l’inizio del lavoro all’interno dell’ufficio occuperanno un lasso di tempo piuttosto lungo. Una possibilità imperdibile per tutti coloro che sono interessati al posto di lavoro, la candidatura sarà veramente molto semplice. Si firmerà un contratto a tempo indeterminato, seguendo quelle che sono le indiscrezioni sui concorsi.

Sono aperte le selezioni per le nuove assunzioni

Poste Italiane è alla ricerca di più di 3500 figure che saranno inserite a tempo indeterminato all’interno degli uffici e dei magazzini dove viene gestito il suo lavoro. Le assunzioni avverranno tutte tra novembre di quest’anno e aprile del 2025, per lasciare spazio a tutti coloro che in questi mesi si candideranno. Attualmente sono aperte le selezioni per addetti allo smistamento, con possibilità di lavorare in diverse zone dell’Italia.

Per candidasi è sufficiente accedere al sito di Poste Italiane e scegliere la posizione e il luogo di lavoro tra, Milano, Bolzano, Padova, Verona e Venezia. Si può candidare chi ha un diploma di scuola media superiore o la laurea. Indispensabile essere disponibile al lavoro di notte. Per il resto, non sono richieste capacità specifiche. Tutte le candidature dovranno pervenire entro il 7 novembre.