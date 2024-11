Lavatrice, questo tasto ti permette di asciugare tutti i panni: puoi buttare lo stendino | In inverno è una mano santa

Lavatrice, schiaccia questo tasto e asciughi i panni in un secondo. La vera rivoluzione è qui.

Lavatrice quanto mi costi! Potrebbero dire certe massaie ad alta voce, dopo che hanno ricevuto le temutissime bollette sia dell’energia elettrica che dell’acqua. Anche i single potranno pronunciarla, visto che non amano in nessun modo lavare a mano. Fatto sta che se si parla di una famiglia numerosa, con figli piccoli a carico, è normale doverne fare anche di più al giorno.

Inoltre, oltre alla quantità dei lavaggi e per la salute dell’elettrodomestico, non dobbiamo mai sovraccaricarlo. Se lo faremo, non solo dovremo poi rilavare alcuni indumenti, ma apporteremo un lavoro extra per la lavatrice e quindi addio risparmio. Fatto sta che una volta lavati i nostri capi dobbiamo poi asciugarli.

Se nei periodi tardo primaverili ed estivi questo processo avviene in maniera più veloce, stendendoli semplicemente all’aria aperta, in autunno e inverno tutto ciò non è fattibile. Soprattutto negli orari più freddi, alcuni indumenti rischiano di indurirsi e rovinarsi e, in alcuni casi, saremmo costretti a disfarcene. Per questo motivo chi la possiede, è tentato di azionare l’asciugatrice, che però ha dei difetti.

Il primo è che potrebbe, alla lunga, rovinare dei panni e il secondo è che ci costerà una vera fortuna in bolletta. A quel punto non si sa più che pesci pigliare. Molti penseranno che la soluzione migliore sia sempre il classico stendino ma, tuttavia, per ragioni poco fa menzionate, non sempre possiamo posizionarlo in giardino o sul balcone, dato che alcuni proprio non li hanno.

Lavatrice, schiaccia questo tasto e asciughi i tuoi panni

A quel punto si pensa di porlo in casa, ma qui si andrà incontro ad altre fastidiose conseguenze. Parliamo dell’arrivo dell’umidità, che non è un toccasana per la nostra salute, per quelle della mobilia e per le pareti. Essa farà arrivare la muffa, che è molto nociva. Dunque non poniamo mai lo stendino in bagno, ma non facciamo nemmeno lo sbaglio di porre i panni sui termosifoni.

Essi si seccheranno e il calore dei termosifoni non si espanderà per la stanza. Altri ancora a questo punto penseranno di optare per quelli elettrici, che sono molto in voga, ma che non costano pochissimo. E allora come possiamo fare per asciugare i panni anche in inverno, senza spendere una fortuna? Basta chiedere una mano alla nostra lavatrice, che possiede un tasto segreto, ma utilissimo al riguardo.

Il segreto per un risultato perfetto e un risparmio assicurato

In poche parole, con una semplicissima azione potremmo mettere in atto l’azione di un’asciugatrice improvvisata ma, nel contempo, efficace. Si tratta di eseguire una centrifuga semplice ma alla massima velocità. Tuttavia, prima di fare ciò, inseriremo nell’elettrodomestico un asciugamano, che, a fine operazione, avrà assorbito gran parte dell’acqua de vestiti.

Ed è per tale motivo che i nostri panni si asciugheranno più velocemente. E, per un tocco finale, se notiamo anche alcuni indumenti sono ancora parecchio bagnati, possiamo accendere il deumidificatore che, eliminando l’umidità, li farà asciugare in maniera più uniforme. E se non lo abbiamo in casa possiamo sfruttare sempre il condizionatore cliccando sul tasto dry.